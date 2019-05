Así se jugará la primera fecha de los cuadrangulares: los horarios

El partido entre Unión Magdalena y Deportivo Pasto abrirá los cuadrangulares semifinales de la Liga, el sábado, a las 3:30 p. m.

El domingo habrá dos partidos: América vs. Millonarios y Junior vs. Nacional, y el lunes, Tolima recibirá al Deportivo Cali.

Estos son los horarios de la primera fecha:



Cuadrangular A



11 de mayo



Unión Magdalena vs Deportivo Pasto

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Sierra Nevada

Televisión: RCN



12 de mayo



América de Cali vs Millonarios FC

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: RCN



Cuadrangular B



12 de mayo



Atlético Junior vs Atlético Nacional

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win Sports



13 de mayo



Deportes Tolima vs Deportivo Cali

Hora: 7:45 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win Sports



