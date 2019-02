‘No voy a ir a Santa Fe’: Hernán Torres

Tras la salida de Guillermo Sanguinetti de la dirección técnica de Santa Fe, el nombre que más fuerte sonó para reemplazarlo fue Hernán Torres, técnico colombiano, que el pasado 30 de enero fue confirmado como nuevo técnico de Alajuelense, de Costa Rica, apenas hace 12 días.

Es cierto que hay una cláusula para salir, pero como me voy a ir a días de haber llegado FACEBOOK

TWITTER

EL TIEMPO se comunicó con Hernán Torres y fue enfático: “No voy a ir a Santa Fe”. “Y no soy así, no me manejo de esa manera. Yo ya estoy comprometido con un proyecto, llegué apenas hace diez, doce días, y por ética, por como soy, no me voy a ir”.

El entrenador confirmó que sí llegó una oferta, pero le dijo a los directivos de Alajuelense que se quedaran tranquilos. “Claramente que es una oportunidad muy tentadora, volver a mi casa en Bogotá, dirigir a Santa Fe… Es cierto que hay una cláusula para salir, pero como me voy a ir a días de haber llegado. El presidente (de Alajuelense) cuando vio la oferta se alteró un poco, pero yo le dije que me quedaba”.



Con esta negativa, Santa Fe debe seguir buscando entre su baraja de candidatos para tener un nuevo entrenador. Por ahora el nombre que más se estaría acercado es el de Wilson Gutiérrez, extécnico del club durante los años 2011-2014.



DEPORTES