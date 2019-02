Barcos considera 'una falta de respeto' el video que ronda en redes

Una vez finalizada la práctica de Atlético Nacional, Hernán Barcos habló sobre el episodio sucedido este lunes, donde una persona lo insulta al frente de su familia y lo grabó en video, el cual ha circulado en las diferentes redes sociales.

Disculpas a @Hernanbarcos por este petardo. Luego se quejan que porque a la “quinta mejor liga del mundo” no vienen. https://t.co/heqP8TfjnF — JuanSalvadorB (@JuanSalvadorB) February 12, 2019

“Eso en realidad pasó ayer (lunes) en la mañana, cuando estaba con mi familia. Muchas veces las redes sociales inventan cosas que influyen para mal y es muy triste que le paso algo a alguien, más allá de ser jugador de fútbol, soy persona”, comentó.



Además, “me pareció una falta de respeto, seguramente la persona que lo hizo no es un hincha del fútbol, sino un hincha de la violencia. Quién sabe qué estaba pensando, seguramente le ha faltado educación en su vida y no sabe respetar a los demás”.



En cuanto al comentario en el que supuestamente se había referido a Germán Cano e Independiente Medellín, Barcos indicó que “yo siempre pido respeto, nunca provoqué a nadie, el comentario que hice se salió de contexto. De hacer 3 goles y salir campeón y no de hacer 20 y quedar segundo, lo dije aleatoriamente, podría haber dicho 30 o 40 goles. No sabía que (Germán) Cano estaba en el Medellín, tampoco sabía que había hecho 20 goles ni que hayan quedado segundos. Fue una casualidad que lo tomaron literal, en mis características no está en faltarle al respeto a un colega”.



“A (Germán) Cano lo respeto, es un gran jugador, un gran profesional, lo mismo a Independiente Medellín. Así que espero que no vuelva a pasar, es algo que no es habitual y sé que fue uno y no todos los hinchas del fútbol en la ciudad”, agregó.

Finalmente, se mostró contento por vivir en Medellín, una ciudad en la que ha tenido una gran acogida por los hinchas del fútbol. “Estoy contento en la ciudad, me han tratado con cariño y respeto. El 99 por ciento de las personas han sido muy amables”, concluyó.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín