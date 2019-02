Los candidatos para ser el DT de Santa Fe: Bedoya, Gutiérrez y Costas

Santa Fe sigue buscando técnico. Este lunes, Hernán Torres, principal candidato a reemplazar a Guillermo Sanguinetti en el banquillo técnico, le dijo que no a la dirigencia cardenal, pues tiene un compromiso adquirido con el Alajuelense, de Costa Rica.

EL TIEMPO se comunicó con Torres, y el entrenador fue enfático: “No voy a ir a Santa Fe. No soy así, no me manejo de esa manera. Yo ya estoy comprometido con un proyecto, llegué apenas hace diez, doce días, y, por ética, no me voy a ir”.



Torres aceptó que hubo acercamientos con Juan Andrés Carreño, presidente cardenal, pero le manifestó también a los dirigentes de Alajuelense que se quedaran tranquilos, pues él iba a mantener su palabra por “ética y responsabilidad”.



“Claramente que es una oportunidad muy tentadora, volver a mi casa en Bogotá, dirigir a Santa Fe… Es cierto que hay una cláusula para salir, pero cómo me voy a ir a días de haber llegado. El presidente (de Alajuelense) cuando vio la oferta se alteró un poco, pero yo le dije que me quedaba”.



De esa manera, el presidente Juan Andrés Carreño sigue en busca de un entrenador; sin embargo, él y su junta directiva se tomarán una semana para tomar la decisión más acertada.



Por ahora, Gerardo Bedoya se encargará de dirigir los próximos dos partidos: contra Bogotá FC, el jueves, en la Copa Colombia, y frente a Patriotas, el domingo, en la Liga.

Justamente Bedoya tendrá esos dos juegos para mostrar sus condiciones, pues ahora hace parte de la baraja de candidatos que tiene Santa Fe para ser técnico en propiedad.



En ese listado también aparecen Wilson Gutiérrez y Gustavo Costas, quienes tienen un pasado glorioso en el club bogotano, pues ambos salieron campeones. Gutiérrez lideró la campaña en la que Santa Fe volvió a ser campeón, en el 2012, tras 37 años de sequía. Y Costas logró dos títulos de Liga (2014-II y 2016-II), además de dos Superligas (2015 y 2017) y la Copa Suruga Bank.



También se conoció que en las últimas horas acercaron la hoja de vida de Alexis Mendoza, quien se desvinculó recientemente del Sporting Cristal peruano.

Por su parte, el plantel cardenal, que no puede esperar a que nombren un entrenador oficial, trabaja desde este lunes para empezar a ganar en la Liga y salir del penoso último lugar de la tabla de posiciones.



Los jugadores tuvieron una extensa charla en su sede deportiva. Fueron autocríticos y son ellos los primeros en aceptar que de ellos depende sacar adelante la situación deportiva.



Los principales referentes le pidieron al presidente Carreño que respalde este momento, al técnico encargado, y que confíe en que ellos pueden salir de esta mala racha, como ha sucedido en otras ocasiones.



Así, Santa Fe tendrá una semana para mejorar su imagen mientras escogen director técnico. Por ahora, está en manos de Bedoya y los jugadores salir a flote de esta situación y encaminar el equipo de nuevo a los triunfos.



