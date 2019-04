Los tres hombres del gol que dominan la Liga colombiana

La cabeza de la tabla de goleadores de la Liga tiene acento extranjero. Dos argentinos, (Germán Ezequiel Cano, del Medellín, y Juan Ignacio Dinenno, del Cali) y un venezolano (Fernando Aristeguieta, del América) son los máximos artilleros del campeonato.

Cano se ha reportado 11 veces en los arcos rivales. Dinenno y Aristeguieta lleva´n nueve cada uno. El colombiano que más se les acerca es Jhonatan Agudelo, del Cúcuta Deportivo, con ocho. Y más atrás, vienen un consagrado, Marco Pérez, del Tolima, y un novato, Ricardo Márquez, del Unión Magdalena, ambos con seis. Si bien la Selección Colombia no sufre por falta de goleadores, los artilleros están por fuera y los foráneos cubren esa cuota.



El talento de Cano está más que comprobado en el fútbol colombiano, del que ha sido el máximo goleador en cuatro oportunidades. Este semestre ha demostrado, otra vez, su versatilidad para anotar. De los 11 goles que lleva, seis fueron con la pierna derecha, cuatro de zurda y uno de cabeza. El área es su hábitat: no ha marcado ningún gol de media o larga distancia. Y lleva cuatro desde el punto penalti. El domingo, frente a Millonarios, llegó a 100 goles con la camiseta del Medellín, contando todas las competiciones oficiales.

Independiente Medellín, Germán Cano. Foto: Guillermo Ossa, CEET

Cano, desde que llegó a Colombia con el Pereira, demostró sus capacidades. A Fernando Aristeguieta, en cambio, al comienzo le costó muchísimo. Durante el paso del portugués Pedro Felicio Santos en el banco del América, no pudo marcar ni un gol. Comenzó a tomarse confianza apenas llegó Fernando 'Pecoso' Castro y remató el 2018 con cinco anotaciones.



El cambio de año le sentó muy bien al venezolano. De los nueve goles que lleva, tres han sido con remates desde afuera del área. Su fuerte es el remate con la pierna derecha: ha anotado siete goles así, más otros dos de cabeza. No ha marcado de penalti. América espera no sentir mucho su ausencia este martes, cuando enfrente a Equidad en el Pascual Guerrero, pues Aristeguieta fue expulsado el sábado en Bucaramanga.

Fernando Aristeguieta, delantero de América de Cali. Foto: Tomado de @AmericadeCali

Dinenno, quien llegó este semestre al Deportivo Cali, mostró desde el primer partido que venía a triunfar en Colombia. Con pasado en Racing, y procedente del Barcelona de Ecuador, el argentino anotó doblete en su primer partido, frente al Atlético Bucaramanga.



De los tres máximos goleadores de la Liga, Dinenno es el que más partidos ha disputado, 14. Cabe anotar que el Cali ya adelantó dos partidos para dejar libre el calendario y jugar la Copa Suramericana, en la que debutará este jueves frente a Guaraní.



De los nueve goles anotados por Dinenno, dos fueron de penalti. Lleva dos de cabeza, seis con la pierna derecha y uno de zurda. Y además aportó una asistencia.

El delantero argentino tuvo un gran debut en el Cali. Foto: Santiago Saldarriaga/CEET

La tabla de goleadores de la Liga está dominada por los foráneos. Medellín, América y Cali confían en Cano, Aristeguieta y Dinenno para confirmar rápidamente su cupo entre los ocho mejores del campeonato.



