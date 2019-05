Germán Ezequiel Cano quiere ir a la Selección Colombia

El argentino Germán Ezequiel Cano, actual goleador de la Liga con Independiente Medellín, confirmó que ya tramita la nacionalidad colombiana y que, incluso, sueña con vestir la camiseta tricolor.

"Llevo 4 meses en el proceso para nacionalizarme. Colombia significa mucho para mí. Este país me abrió las puertas, acá me han tratado bien, acá nació mi hijo", le dijo Cano a Win Sports.



Cano, que llegó a Colombia en 2010 para el Deportivo Pereira, que ha sido cuatro veces goleador de la Liga colombiana y que actualmente encabeza la tabla de artilleros, con 20 anotaciones, aseguró que también sueña con ser convocado a la Selección.



"Me encantaría tener el privilegio de jugar en la Selección Colombia. Me siento un colombiano más", dijo Cano, y agregó: "Soy un soñador, creo en mi potencia y sería un orgullo representar a este país que tanto me dio".



Solamente seis jugadores nacionalizados han jugado en la Selección: el argentino Hugo Horacio Lóndero y el uruguayo Nelson Silva Pacheco, ambos delanteros, en la Copa América de 1975; el portero argentino Raúl Navarro, en un partido amistoso contra Uruguay, en 1976, y otros tres argentinos, el arquero Luis Gerónimo López, el mediocampista Jorge Amado y el atacante Jorge Ramón Cáceres, en las eliminatorias para el Mundial de Argentina 1978.



