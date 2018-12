Germán Cano: tres finales jugadas con el Dim y tres finales perdidas

Con 20 goles, el argentino Germán Ezequiel Cano terminó como máximo artillero de la Liga colombiana y superó el récord de 10 que impuso con el Cortuluá Miguel Borja en un mismo campeonato, el de 2016.

El goleador argentino no ha podido conseguir un título con Medellín, en las tres oportunidades que ha sido goleador y jugado la final, las ha perdido.

Las finales perdidas

El goleador llegó a una final por primera vez en el año 2012, ese diciembre el poderoso fue subcampeón contra Millonarios, que consiguió un título tras 24 años. En aquella oportunidad el argentino no pudo jugar la final por lesión, aunque fue el goleador del campeonato, junto a Carmelo Valencia y Henry Hernández, con nueve goles.



Cano llegó nuevamente a la final en el año 2014-II, esta vez contra Santa Fe. El equipo antioqueño perdió 1-2 en la ida, en su casa, y no fue capaz de pasar del 1-1 en Bogotá. Amargo recuerdo para el delantero, que fue goleador de ese campeonato, con 16 goles.



El goleador, de 30 años, igualó el récord con el gol que anotó para el Deportivo Independiente Medellín en el partido de ida de la final y lo superó con uno de los tantos con los que ganó por 3-1 el partido de vuelta, pese a que no logró dar la vuelta olímpica este 2018.

¡Goleador de raza!

El delantero, nacido el 2 de enero de 1988 en la ciudad argentina de Posadas, debutó como profesional en 2008 en el Lanús y pasó por el Chacarita Juniors antes de llegar al Deportivo Pereira de Colombia, donde anotó nueve goles en 2011. De ahí pasó al Nacional paraguayo y regresó en 2012 al Independiente Medellín, en donde sus buenas actuaciones le abrieron las puertas del fútbol mexicano, en el que no tuvo mucho éxito en el Pachuca y el León.



Este año regresó al Medellín y desde entonces ha disputado 50 partidos, en los cuales anotó 33 goles. Como jugador del Medellín ha gritado 87 goles en sus dos etapas, es el tercer máximo goleador de la historia del club y está a cinco tantos del también argentino José Vicente Gnecco, que en la década de los cincuenta del siglo pasado anotó 92 veces.



Cano también superó a Jackson Martínez, que celebró 18 veces como jugador del Medellín en 2009; al retirado Leider Preciado, que anotó 17 en el torneo finalización de 2003 con el Deportivo Cali; a Dayro Moreno, que llegó a 16 en tres campeonatos diferentes, dos con Once Caldas (2010 y 2013) y uno con Millonarios (2014), y a Wílder Medina, que marcó 16 en la Liga de 2013 con el Deportes Tolima.











EFE