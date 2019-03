'La ansiedad nos está superando, nos está jugando en contra': Bedoya

El entrenador de Independiente Santa Fe, Gerardo Bedoya, habló en rueda de prensa luego de la dura derrota de su equipo contra Once Caldas 0-2. El equipo no levanta cabeza y su entrenador argumenta que la ansiedad y la parte mental no les permite conseguir resultados, estas fueron sus reacciones:

Análisis del momento de Santa Fe...

Creo que somos un equipo que por no obtener los resultados que debemos obtener ha entrado en una ansiedad que se ve bastante, algunos me señalarán como culpable, es mi idea, siempre es la identidad que he querido darle al grupo pero no hemos podido ganar.

¿Qué hacer para salir del mal momento?

Uno siempre se apega al trabajo, esto es más mental que futbolístico, la ansiedad nos está superando, nos atropellamos por momentos, nos está jugando en contra la misma ansiedad por no obtener los resultamos, nos equivocamos en jugadas puntuales, lo estamos haciendo en momentos decisivos.

Errores que cuestan...

Cuando a uno le hacen esos goles hay errores de funcionamiento, no me gusta que me conviertan goles como local, los equipos que salen campeones por estadística son a los que menos les convierten. Santa Fe es un equipo que se entrega, que no hay necesidad de decirles a los jugadores que se sacrifiquen.

El clásico del jueves contra Millonarios...

En el camerino estamos diciendo que se viene un clásico, hay que ganarlo y hay que dejar estos reveses que tenemos que superar, esta semana yo creo que la parte mental es importante, tuvimos dos reuniones con un psicólogo que queríamos que llegara pero terminamos cometiendo errores, no sé si me esté equivocando yo y por eso no se den los resultados.

¿Se trabaja en la definición?

En la definición no hemos encontrado el equilibrio, fuimos sólidos con América, pensé que habíamos encontrado el gol con Junior, hemos trabajado, tratamos de enfatizar en esos errores para mejorar, hoy nos hacen dos goles y no hacemos ninguno, el equipo no encuentra regularidad, no podemos regalar casi 35 minutos porque estamos apurándonos con la pelota.





