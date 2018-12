El duelo de los ‘10’: Ricaurte y Jarlan van por el desquite

Ambos lucen la camiseta número 10. Uno se llama Andrés, el otro Jarlan, pero ambos podían llevar el apellido talento, guía, magia, ideas o armado, todos les quedarían bien. El del Medellín, Andrés, llega herido por la derrota 4-1 en Barranquilla, en la ida de la final; el otro, Jarlan, por la derrota de Junior en la Copa Suramericana y porque él falló un penalti definitivo. La final del fútbol colombiano, este domingo, enfrenta a dos cracs que necesitan desquite.

Andrés Ricaurte es antioqueño. Jarlan Barrera es samario. Ambos patean con la zurda. Andrés debutó en Rionegro Águilas, jugó en Leones y en el Atlético Huila antes de llegar al Medellín. Jarlan Barrera tiene 23 años y ha hecho toda su carrera en el Junior. Ya hacen parte de las entrañas de sus respectivos clubes. Jarlan se despidió entre aplausos de la afición juniorista, porque se irá en el 2019; Ricaurte ya firmó su renovación y seguirá vestido de rojo.

El cerebro del DIM

Andrés Ricaurte no ha perdido la esperanza. El partido de ida en Barranquilla que su equipo perdió 4-1 lo sufrió. Medellín aguantó y de todas maneras se llevó la goleada del Junior, con muchos errores individuales. Ricaurte no brilló. Hasta terminó con un golpe en un hombro, del que ya está recuperado. Su talento quedó anulado. Mañana será diferente, estará en su casa, en el Atanasio Girardor, con su gente. El DIM necesita de su genio para recortar distancias, para tener una oportunidad de remontar.

“Tenemos que tener calma, en especial los que estamos dentro del campo. Intensidad no quiere decir desespero, sino con inteligencia tratar de buscar los espacios libres para sacar provecho y hacer daño en el arco de ellos”, dijo Ricaurte en declaraciones a Futbolred.



Su función principal es asistir, crear, buscar al goleador Germán Cano, dejarlo en posición de gol, facilitarle las cosas. Pero como todas las defensas quieren anular al artillero, como es apenas normal, Ricaurte suele aparecer con sorpresa, sin marca, con buen panorama, y de repente patea, y de repente anota. Lleva 4 goles en este campeonato. Tiene clara la estrategia para mañana: “La intensidad es lo más importante. No solo de nosotros dentro del campo, sino de la velocidad del juego, cuando la pelota salga, que esté inmediatamente en juego otra vez y tratar de arrumar al Junior en su arco. (...) Sabemos el potencial ofensivo que nosotros tenemos y ojalá lo podamos demostrar nuevamente. Nos toca así y es la última oportunidad. Ojalá se pueda dar la remontada soñada por todos”, dice Ricaurte, que es hijo del exfutbolista Carlos Ricaurte.

Andrés Ricaurte, volante del Medellín. Foto: Cortesía Independiente Medellín

Al Medellín llegó después de sobresalir en el Huila del 2017. Se puso la roja, la 10, y no ha desentonado. Es pieza fundamental en la estrategia del equipo antioqueño. La hinchada ya lo ovaciona, lo quiere, le tiene confianza para el partido de este domingo.



Es una gran responsabilidad para él. “Se ha visto una reacción positiva de la hinchada para nosotros. Seguramente eso va a ayudar para que tengamos impulso y esa idea de remontar la serie”, dijo el 10.



Ricaurte piensa que remontar es posible, pero no se confía de nada. Ni siquiera de un Junior que llega golpeado tras perder la Copa Suramericana y con más kilómetros de recorrido y de juego y de cansancio para este partido. “Yo creo que no representa ventaja. Considero que (Junior) tienen suficiente tiempo de recuperación y la motivación de jugar una final hace pasar la parte física a un segundo plano”, analiza.

A levantar la cabeza

Jarlan pasó de la emoción al llanto en menos de una semana. Lideró el triunfo de Junior en el partido de ida de la final, ha sido fundamental en la campaña, lleva siete goles en el campeonato, pero el jueves sufrió un duro golpe cuando falló el penalti contra Paranaense. Se lo vio llorar, inconsolable.



Jarlan ha recibido muchas voces de aliento para que recupera el semblante y salga mañana al Atanasio con su talento intacto. “Jarlan anímicamente se murió, yo no podía perjudicar al equipo por respaldarlo a él, tenía que pensar en el grupo”, dijo el DT Julio Comesaña, quien reemplazó a Barrera antes de terminar el partido.



Pero más allá de los penaltis (falló otro en Copa Libertadores contra Palmeiras), Jarlan ha tenido un gran año. Tanto que el pasado sábado, en la final de ida, la afición del Junior lo despidió entre aplausos y coros, y el jugador respondió con una gran actuación, aunque no anotó, y palabras de cariño para el equipo. “Que sea un adiós lindo, que nos volvamos a ver en una cancha, y si me toca de visitante en un torneo internacional, me reciban de buenas maneras, porque yo siempre los llevaré en el corazón”, dijo.

Jarlan Barrera, volante de Junior. Foto: AFP

Barrera es primo segundo del ‘Pibe’ Valderrama, quien es quizá su hincha número uno y quien está tramitando su nuevo contrato, en medio de una polémica por un supuesto acuerdo con dos clubes a la vez, Tigres de México y Rosario Central.

Mientras eso se define, Jarlan se concentra en el partido de mañana, en levantar la cabeza tras el penalti que falló. Ya antes había dicho que no le hablaran de su futuro hasta que no terminara esta final.



Jarlan ha estado presente en dos finales de liga con el Junior y las dos se le han escapado. En la Liga II-2015, fue Nacional el que le arrebató la ilusión al volante de coronarse campeón, y en la Liga I-2016 su verdugo fue el Independiente Medellín, el mismo rival de ahora.



Para Andrés Ricaurte la revancha es remontar. Para Jarlan Barrera, es salir campeón por primera vez con Junior y dejar atrás la amargura de un penalti que lo marcó.





Pablo Romero

Redactor de EL TIEMPO

En twitter: @PabloRomeroET