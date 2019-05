Estas son las cuentas de cada equipo para clasificar en la Liga

John Jairo Bonilla / EL TIEMPO

Once Caldas es séptimo con 28 puntos y una diferencia de +5. Aún no clasifica y está en riesgo de quedarse afuera. Su partido de la fecha final será de visitante contra Unión Magdalena, es decir, rival directo. El que gane, se mete. Once Caldas debe ganar ese partido para no correr riesgos, si empata puede que le alcance pero dependiendo de los otros resultados. Si pierde, necesita que pierdan Nacional, Patriotas y Medellín para entrar como octavo.