Nacional se juega buena parte de su semestre en Envigado

Envigado podría decidir este martes la suerte de Nacional en la Liga I-2019. Naranjas y verdolagas se verán a las 7:00 de la noche, en el Parque Estadio, en la penúltima fecha de la Liga I-2019. Transmite Win Sports.

El equipo que dirige el técnico Eduardo Lara llega a este compromiso, al que también llaman clásico joven antioqueño, luego de sorprender a La Equidad, en el estadio de Techo, donde lo venció por la mínima diferencia.



El autor del gol envigadeño fue el volante Neyder Moreno, quien con esa anotación ajustó cuatro este semestre con la camiseta naranja.



“Todos quedamos muy felices con el resultado que nos trajimos de Bogotá, tanto por los tres puntos como por el ímpetu y la jerarquía que mostramos todos colectivamente”, recordó Moreno.



Dijo también que no fue nada fácil conseguir este resultado, pues las condiciones estaban muy difíciles, es decir, el clima, el gramado, la altura y el nivel de sus rivales.



“La victoria que conseguimos el fin de semana pasado nos dejó llenos de optimismo y muy motivados para enfrentar a Nacional en nuestra casa. Será una oportunidad para seguir sumando, es muy importante cada punto, esperamos derrotar a Nacional para seguir alejándonos de la zona roja del descenso. Se nos pueden dar los tres puntos contra el verde este martes”, finalizó Moreno.

Con viento en la camiseta

Las victorias sobre Medellín y América tienen motivados a los ‘verdolagas’ quienes deberán ganar uno de los dos partidos que restan en el todos contra todos para confirmar su lugar entre los ocho mejores de la Liga I-2019.



Para esto, el técnico Paulo Autuori convocó 19 jugadores para este encuentro. Omar Duarte no estará por decisión técnica, mientras que Nicolás Hernández cumplió la sanción que tenía por acumulación de tarjetas amarillas y estará en lugar de Cristian Moya.



Con dos partidos manteniendo el arco invicto, José Fernando Cuadrado espera que el equipo siga por ese camino de los triunfos. “Es importante seguir sumando de a tres y asimilar una idea de juego que poco a poco nos está llevando a los buenos resultados. Debemos seguir en esta racha positiva”, expresó.



En cuanto al rival, el arquero vallenato indicó que “respetamos a todos los rivales, sabemos que queda mucho camino por recorrer, vamos a asumir un gran partido por el respeto a la institución y nuestra afición. Cada punto es clave y debemos pelear todo lo que nos queda”.



Por otro lado, el técnico Paulo Autuori enfatizó que su equipo debe seguir con agresividad y buen juego. “Vamos de menos a más, un equipo no resbala en las grandes rocas, resbala en las chicas. Por eso debemos tener cuidado con todos los rivales, tenemos un gran respeto y esperamos contar con un buen partido”.



En cuanto al historial por Liga, se han disputado 74 partidos de los cuales Nacional ganó 37 frente a 17 de los ‘naranjas’. 20 empates cierran la estadística. Además, los ‘verdes’ han marcado 110 goles contra 73 de los envigadeños. Nacional no vence a Envigado en el Polideportivo Sur desde el 25 de septiembre de 2017, con doblete de Dayro Moreno, el conjunto ‘verdolaga’ se quedó con uno de los clásicos jóvenes de Antioquia.



El precio de la boletería para este ‘clásico’ será de 55 mil pesos, para la tribuna occidental, y de 35 mil pesos, para la de norte y sur.

Alineaciones probables

Envigado: Jefferson Martínez; Cristian Arrieta, Francisco Báez, Carlos Terán, Santiago Ruiz; Jairo Palomino, George Saunders, Alexis Zapata, Yeison Guzmán, Neyder Moreno; Michael Gómez. DT: Eduardo Lara.



Nacional: José Fernando Cuadrado; Helibelton Palacios, Daniel Bocanegra, Alexis Henríquez, Deiver Machado; Brayan Rovira, Sebastián Gómez, Pablo Ceppelini; Yerson Candelo, Steven Lucumí, Hernán Barcos. DT: Paulo Autuori.



Esteban Torres Arbeláez

Para EL TIEMPO

Envigado



Juan Camilo Álvarez

Redacción Futbolred

Medellín