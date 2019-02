Envigado y Alianza, un duelo por salir de la zona del descenso

Envigado, Alianza Petrolera y Unión Magdalena conforman el tridente que se disputa desde la primera fecha los últimos puestos de la tabla del descenso, los tres tienen en estos momentos 92 puntos.

Dos de estos equipos se enfrentarán este sábado, a las 6:00 de la tarde, en el Parque Estadio. Los antioqueños, que recibirán en su casa a los santandereanos, vienen de una derrota 0-1 contra Millonarios y de igualar en dos ocasiones 1-1, contra Cúcuta y Pasto.



"Nos sentimos muy bien en la fecha anterior contra los cucuteños. Haber conseguido un punto de visita es bueno, pero de local tenemos que marcar diferencia y sacar los tres que estarán en juego. Esperamos que este sábado se nos presente la oportunidad", manifestó el técnico envigadeño Eduardo Lara



La principal novedad en el Naranja será el esperado debut del defensor central paraguayo, Francisco Báez, que ya tiene todo listo para poder jugar, pues le hacía falta su Certificado de Transferencia Internacional.

“En mi posición como defensor soy combativo, no doy un balón por perdido, me gusta estar en todas las jugadas, también me siento fuerte en el fútbol aéreo. Agradezco a los dirigentes y al técnico Lara por confiar en mi trabajo, espero cumplir las expectativas, estar a la altura y demostrar todo mi profesionalismo”, expresó Francisco Báez, previo a este encuentro.



El resto del plantel será el mismo que actuó en el compromiso que se jugó en Cúcuta. Entre ellos estará Jairo Palomino, autor del gol que le permitió sumar un punto al Naranja.



“El fin de semana pasada jugamos con inteligencia y táctica, aplicamos los conceptos del profesor Lara, pudimos identificar los momentos del partido, las condiciones del rival. Gracias a Dios pude marcar el gol para el equipo, lastimosamente no aguantamos la diferencia y nos empataron, pero lo importante es que nos trajimos un punto de una plaza muy difícil. Este sábado esperamos sumar los tres primeros puntos del semestre”, finalizó el volante Jairo Palomino.

Alianza necesita una victoria contra Envigado

Alianza petrolera visita a Envigado en la cuarta fecha de la liga I – 2019. El onceno Petrolero buscará sumar en condición de visitante en el estadio Polideportivo Sur.



Las prácticas realizadas durante la semana evidenciaron un trabajo basado en la seguridad defensiva, la tenencia de balón en el medio campo y la efectividad en el frente de ataque.

“Estamos buscando la mejor forma del grupo, los partidos nos han manifestado que debemos trabajar más para tener mayor contundencia en la parte delantera. Envigado es un rival de jugadores jóvenes pero que se hacen fuertes de local”, expresó el director técnico de Alianza Petrolera Cesar Torres.



Ahora bien, el onceno petrolero tendrá un par de novedades en la formación, con miras a probar nuevas alternativas en el medio campo y el frente de ataque.



“Hasta el momento tenemos pocos puntos en la tabla de posiciones, nos toca encontrar resultados positivos en condición de visitante ya que en nuestra casa no hemos podido ganar y ser contundentes”, afirmó el jugador petrolero Juan Ríos.



Así pues, con la necesidad de sumar puntos, para continuar alejándose de la zona del descenso, Alianza petrolera tendrá la obligación de ganar frente a un rival directo como Envigado en la lucha por el no descenso.

Alineaciones probables

Envigado: Jefersson Martínez; Cristian Arrieta, Francisco Báez, Santiago Ruiz y Nicolás Giraldo; Juan Alberto Mosquera, Jairo Palomino, Neyder Moreno e Iván Rojas; Michael Gómez y Wilfrido de la Rosa.

D.T.: Eduardo Lara.



Alianza Petrolera: Ricardo Jerez, Yhormar Hurtado, Jeison Palacios, Luciano Ospina, Farid Díaz, Fredy Flórez, Juan David Ríos, Yéiner Orozco, Estefano Arango, Jhon Vásquez y Cesar Arias.

D.T.: Cesar Torres.



JULIÁN CARREÑO

Para EL TIEMPO

Barrancabermeja







Esteban Torres Arbeláez

Para EL TIEMPO

Envigado