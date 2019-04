Envigado quedó sin opciones de clasificar: igualó 1-1 frente a Unión

Mientras que los antioqueños quedaron sin chances de lograr un puntaje mínimo para clasificar a la siguiente ronda, así ganen los nueve puntos que quedan en juego, los de Santa Marta todavía siguen con vida, pues quedaron a tres del octavo (Cúcuta que tiene 24). Con este resultado Envigado ajustó 18 puntos y Unión Magdalena llegó a 21 unidades.

Antioqueños y samarios necesitaban los tres puntos para acortarle distancia al grupo de los ocho. El conjunto naranja tenía que sumar de a tres en el Parque Estadio si quería quedar con alguna opción matemática para clasificar a la segunda fase de la LigaI-2019, pero no pudo mantener la diferencia que había conseguido en el primer tiempo y terminó empatando 1-1 contra Unión Magdalena.



Los jugadores samarios desde el primer minuto le habían mostrado los dientes a su rival en señal de advertencia. Desde la primera jugada demostraron que venían a hacerle daño a Envigado en su propia cancha, pero el equipo antioqueño neutralizó la posesión del balón de su adversario con un golazo que marcó Alexis Zapata en el minuto seis.



El quinto gol para el muchacho de Envigado nació en una jugada en la que Magdalena perdió la pelota cuando quería salir jugando desde su propio campo. Le quedó el balón a Alexis Zapata, quien con un enganche dejó a Edisson Restrepo en el camino y con el arco en la mira, a unos 25 metros, le pegó con el empeine de su guayo izquierdo para vencer al arquero César Giraldo.



Envigado pudo seguir de largo en el marcador, pero desperdició las otras opciones que creó, como cuando Cristian Arrieta cabeceó desde lejos y le entregó la pelota al arquero César Giraldo (22 PT), o en la que Yeison Guzmán pateó el balón por encima del travesaño a menos de tres metros del arco (30 PT), o cuando Wilfrido de la Rosa remató, pero el defensor Restrepo se interpuso en la trayectoria del balón (31 PT).



La más clara para el conjunto visitante, en el primer tiempo, fue un disparo desde fuera del área de Cristhian Subero, en la que el arquero Jefferson Martínez se estiró con exigencia y tuvo que mandar la pelota al tiro de esquina (20 PT).



En la segunda parte casi no se presentaron jugadas de gol. Los equipos se concentraron en producir, pero el producto de todo aquello terminó malogrado, ya sea por la mala entrega del balón o por la carencia de puntería.



Lo que más se destacó de la parte complementaria, claro está, fue el gol del empate de Unión Magdalena.



La jugada se originó por el sector derecho desde las piernas del jugador Juan Carlos Pereira y terminó en el momento en el que Jhojan Valencia recibió el pase, casi en la media luna, y disparó al pórtico de Martínez, que pensaba que el balón iba hacia afuera, pero que fue sorprendido cuando lo peinó Jairo Palomino y le cambió la trayectoria. El balón terminó ingresando por el costado derecho del arco envigadeño y fue la alegría para los visitantes.



Las emociones no se volvieron a presentar en el Parque Estadio hasta el minuto 37 cuando Yeison Guzmán le pegó desde lejos al balón y controló hábilmente el arquero Giraldo.



Unión tuvo el gol de la victoria, a dos minutos de que finalizara el tiempo oficial, pero Andrés Cortabarría, solo frente al arquero, quiso hacer un ‘globito que terminó elevado y se fue por encima del arco.



La última opción de gol fue para el conjunto local, tras una jugada colectiva que finalizó Cristian Arrieta con un remate a ‘quemarropa’ que atajó con todo su cuerpo el arquero Giraldo.



Cuando el árbitro Jorge Guzmán decretó el final del compromiso, los casi dos mil aficionados que ingresaron gratuitamente al estadio terminaron aburridos y en silencio. Solo se escuchaban las felicitaciones y los golpes con las manos entre los jugadores visitantes.



En la fecha 18 Envigado visitará a La Equidad, el próximo sábado a las 2:00 de la tarde; mientras que Unión Magdalena, en condición de local, jugará el mismo día, a las 4:00 p.m., contra Santa Fe.

Envigado F.C. 1 / Unión Magdalena 1

Envigado: Jefersson Martínez (6); Cristian Arrieta (6), Jairo Palomino (5), Santiago Ruiz (6) y Santiago Jiménez (6); Juan Alberto Mosquera (6), George Saunders (6) y Neyder Moreno (6); Alexis Zapata (6); Yeison Guzmán (5) y Wilfrido de la Rosa (5).

DT: Eduardo Lara.



Magdalena: César Giraldo (6); Cristhian Subero (6), Edisson Restrepo (4), Fernando Battiste (5) y Yulián Gómez (6); Jhojan Valencia (6) y Abel Aguilar (6); Juan Carlos Pereira (6), Jhon Labastidas (5) y Luis Aníbal Mosquera (5); Ricardo Márquez (4).

DT: Harold Rivera.



Partido: regular.



Cambios en Envigado: Bruno Moreira por Juan Alberto Mosquera (19 ST), Michael Gómez por Wilfrido de la Rosa (23 ST) y Brayan Lucumí por Alexis Zapata (39 ST).



Cambios en Magdalena: Julio Murillo (6) por Yulián Gómez (1 ST), Andrés Cortabarría por Luis Aníbal Mosquera (22 ST) y Giovane de Jesús por Ricardo Márquez (39 ST).



Goles de Envigado: Alexis Zapata (6 PT).



Goles de Magdalena: Johan Valencia (8 ST).



Amonestados: de la Rosa, Saunders, Palomino (Envigado); Battiste, Valencia (Magdalena).



Expulsados: no hubo.



Detalle: Envigado igualó la racha negativa del año pasado al ajustar ocho fechas sin ganar. Este semestre no gana desde la novena fecha cuando venció 1-3 a Rionegro Águilas.



Figura: Jhojan Valencia (6).



Estadio: Parque Estadio.



Asistencia: 2.000 espectadores.



Taquilla: ingreso gratuito.



Árbitro: Jorge Guzmán (7).







Esteban Torres Arbeláez

Para EL TIEMPO

Envigado