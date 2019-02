Envigado, en el último suspiro, logró el triunfo 1-0 frente a Alianza

No hay duda de que Envigado y Alianza Petrolera tienen un estilo de juego y unas características muy similares. Así lo indicaba la tabla del descenso antes de este compromiso, en donde ambos tenían 93 puntos (en el fondo), y así lo demostraron en el Parque estadio, en el partido correspondiente por la cuarta fecha de la Liga I-2019.



El primer tiempo se jugó bajo un clima fresco y ante unos mil hinchas que se quedaron con las ganas de celebrar una anotación durante este periodo.

Muchos de los niños de las escuelas de fútbol de Envigado, que estuvieron en la gradería, pensaron que se iban a ir sin saber qué era un gol en un partido profesional, pues muchos de ellos era la primera vez que asistían a un estadio, sin embargo, en el segundo tiempo, cuando se corría el minuto tres de reposición, el árbitro Luis Sánchez decretó pena máxima a favor de Envigado tras una falta que le cometió Luciano Ospina a Wilfrido de la Rosa.



Todos los niños aguantaron la respiración mientras Neyder Moreno tomó el impulso y corrió para pegarle fuerte con su guayo derecho y dejar sin opciones al arquero Ricardo Jerez. Luego soltaron un grito, tomaron aire y volvieron a gritar. No alcanzaron a sentarse de nuevo porque el partido terminó luego de esa anotación.



Salieron contentos, pero durante los otros minutos que estuvieron el partido algunos hablaron, otros jugaron en las escalas y unos cuantos casi se duermen; pues no tuvieron mayores sobresaltos.



Durante la primera mitad los equipos estuvieron muy sólidos en la zona defensiva, aunque se arriesgaron muy poco en el ataque, el que primero lo hizo fue el conjunto visitante a través de César Arias, en el minuto 6, quien cabeceó un centro de Jhon Vásquez. En esta ocasión el arquero Jefersson Martínez rechazó el balón con su mano derecha. El rebote le quedó de nuevo a Arias, pero al cabecear lo hizo mal y lo mandó por un costado.



Alianza tuvo, 10 minutos después, otra oportunidad para irse arriba en el marcador, fue cuando Juan David Ríos mandó un centro que se fue cerrando hacia al arco y pasó a centímetros del ángulo derecho de Martínez.



La oportunidad más clara para Envigado fue en el minuto 34 cuando un remate de media distancia de Yeison Guzmán le quemó los guantes al arquero Ricardo Jerez. El balón quedó suelto dentro del área de Alianza, lo ‘pescó’ Neyder Moreno y remató con todas sus fuerzas, el balón terminó dentro del arco, pero el árbitro Luis Sánchez, después de ver a su asistente, anuló la anotación por fuera de lugar de Moreno.



Las dos últimas opciones de la parte inicial fueron un disparo, desde muy lejos, de Farid Díaz que casi cuelga al arquero Martínez; y una llegada colectiva por la banda derecha en la que el arquero Martínez se vio obligado a reaccionar para detener el ataque.



Para la segunda parte los equipos salieron casi con la misma tónica con la que comenzaron. Tenían ganas de ser más profundos en el área del rival, pero las defensas no los dejaban pasar de los tres cuartos de cancha.



A los diez minutos fue un tiro libre de Alexis Zapata que terminó en las manos del arquero Jerez. La respuesta de Alianza fue un remate desviado de Yeiner Orozco, 11 minutos después.



A los 23 le volvieron a anular otro gol a Envigado por un aparente fuera de lugar de Wilfrido de la Rosa. Los jugadores locales quedaron como con una ‘bronquita’ y comenzaron a hacer remates de media distancia, el de Nicolás Moreno lo atajó Jerez, mientras que los de Neyder Moreno, Francisco Báez, quien debutó en este partido, y Brayan Lucumí pasaron muy cerca del poste derecho del arco santandereano.



El tiempo oficial había terminado. Fue entonces cuando se presentó la nota curiosa de este compromiso, se trató del ingreso de John Durán en Envigado, un jugador del equipo naranja que apenas tiene 15 años.



Y tuvo un debut soñado, pues participó en la jugada que se tradujo después en la pena máxima en la que Luciano Ospina derribó a Wilfrido de la Rosa. Celebró el gol de Neyder Moreno como si él mismo lo hubiera hecho, seguramente esta noche no dormirá.



En la quinta fecha, Envigado visitará a Deportes Tolima, el próximo domingo a las 4:00 de la tarde; mientras que Alianza Petrolera, en condición de local, jugará el sábado, a las 5:30 p.m., contra Once Caldas.

Síntesis

Envigado F.C. 1 / Alianza Petrolera 0



Envigado: Jefersson Martínez (6); Cristian Arrieta (6), Carlos Terán (6), Francisco Báez (6) y Nicolás Giraldo (6); Juan Alberto Mosquera (6) Jairo Palomino (6) y Neyder Moreno (6); Alexis Zapata (5); Yeison Guzmán (5) y Wilfrido de la Rosa (6).



DT: Eduardo Lara.



Alianza: Ricardo Jerez (6); Yhornar Hurtado (6), Luciano Ospina (6), Jeisson Palacios (6) y Farid Díaz (6); Juan David Ríos (6), Fredy Flórez (5) y Yeiner Orozco (6); Estéfano Arango (5), César Arias (6) y Jhon Vásquez (5).



DT: César Torres.



Partido: regular.



Cambios en Envigado: Michael López por Alexis Zapata (16 ST), Brayan Lucumí por Yeison Guzmán (32 ST) y John Durán por Cristian Arrieta (45 ST).



Cambios en Alianza: Harold Rivera por Estéfano Arango (17 ST), Luis Mosquera por Juan David Ríos (26 ST) y David Valencia por Jeisson Palacios (37 ST).



Goles de Envigado: Neyder Moreno (45+3 ST, penalti).



Goles de Alianza: no hubo.



Amonestados: Palomino, Báez (Envigado); Orozco, Flórez, Palacios Rivera (Alianza).



Expulsados: no hubo.



Detalle: Envigado le ganó tres puntos a un rival directo en la tabla del descenso; por ahora respira un poco más tranquilo ya que se despegó de Alianza Petrolera.



Figura: Neyder Moreno (6).



Estadio: Parque Estadio.



Asistencia: 1.000 espectadores.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Luis Sánchez (6).







Esteban Torres Arbeláez

Para EL TIEMPO

Envigado