Buen arranque de Millos en la Liga: derrotó 0-1 al Envigado

Juan David Pérez, tras asistencia de Ovelar, le dio la victoria a Millonarios en su debut en la Liga de Colombia. El equipo de Jorge Luis Pinto ganó 0-1 en el Polideportivo Sur al Envigado.

El autor del gol capitalino fue obra de Juan David Pérez, en el minuto 31 del primer tiempo, tras un pase de Roberto Ovelar, quien tuvo que ser reemplazado antes del descanso por una lesión que sufrió en una jugada en la que quiso centrar la pelota.



Durante el primer tiempo, pese a que se presentó el único gol del compromiso, tuvo pocas emociones, Envigado y Millonarios se mostraron prudentes y poco hicieron para crear juego ofensivo.



En esta primera mitad el que más insistió fue Roberto Ovelar, con dos cabezazos. En el minuto 10 el balón se fue desviado por encima, mientras que en el 18 la intención pasó por un costado.



La única opción que se tradujo en peligro para Millonarios fue a los 28 minutos, cuando Neyder Moreno dejó regados a los defensores rivales y quedó solo frente al arquero Fariñez, el remate de Moreno fue potente y a ras de piso, pero estuvo mejor el venezolano que actuó efectivo y evitó el disparo que iba con dirección a la raíz del poste derecho.

90' ¡Termina el partido! Con gol de Juan David Pérez, nos traemos los 3 puntos en nuestro de debut en la Liga Águila 2019-1. 😁👍🔵⚪️ ¡VAMOS MILLONARIOS! #Volveremos pic.twitter.com/bMgqtnU8XJ — Millonarios FC (@MillosFCoficial) 28 de enero de 2019

Tres minutos después se presentó el gol para Millonarios. Intervinieron tres jugadores ‘azules’. Roberto Ovelar pescó una pelota casi en la mitad de la cancha, se la jugó con Juan Camilo Salazar, la volvió a recibir después de dos enganches de su compañero, ingresó al área, dejó a dos defensores en el camino, casi al llegar a la línea final mandó un centro de la ‘muerte’ en donde Juan David Pérez le ganó la marca a Nicolás Giraldo y dejó el balón en el fondo de la red.



Para la parte complementaria fue el conjunto local el que más insistió con la pelota, creó juego colectivo, pero se mantuvo lejos del arquero Fariñez. Millonarios, por su parte, se concentró en aprovechar el error de su rival o esperar un contragolpe y ese momento nunca llegó.



No obstante, Envigado tuvo el empate, al minuto 34, cuando el delantero Wilfrido de la Rosa desperdició una opción de gol, a pocos metros del arco de Millos, al mandar el balón por un costado.



Los minutos finales para Millonarios fueron de desconcentración, perdió el balón y la solidez del primer tiempo, los cambios no lograron lo que el técnico Pinto quería, además, para colmo de males, en el minuto 37 salió lesionado César Carrillo tras una falta que le cometió Neyder Moreno.



Envigado terminó agrandado, tomó su último aliento y a tres minutos del final Fariñez salvó a Milonarios, terminó como la figura del partido, al atajar un remate potente de Michael Gómez que iba por el costado izquierdo.



El tiempo oficial duró poco para los jugadores locales. El que terminó celebrando fue el conjunto de Pinto, contrario a lo que decía la cara de desasosiego de Eduardo Lara, que se cansó de hacer fuerza para que su equipo igualara el marcador.



En la segunda fecha, que se jugará a mitad de semana, Envigado visitará a Deportivo Pasto, este miércoles a las 3:15 de la tarde; mientras que Millonarios jugará también de visitante contra Once Caldas, el jueves a las 6:00 p.m.

Síntesis

Envigado F.C. 0 / Millonarios 1



Envigado: Jefferson Martínez (5); Jairo Palomino (4), Santiago Ruiz (4), Cristian Arrieta (4) y Nicolás Giraldo (5); George Saunders (4), Iván Rojas (5), Alexis Zapata (4), Neyder Moreno (5) y Michael Gómez (5); Wilfrido de la Rosa (4).

DT: Eduardo Lara.



Millonarios: Wuilker Fariñez (7); Jair Palacios (6), Alex Rambal (6), Luis Payares (6) y Felipe Banguero (6); Jhon Duque (6), César Carrillo (6), Juan David Pérez (6) y Juan Camilo Salazar (6), David Mackallister (5) y Roberto Ovelar (6).

DT: Jorge Luis Pinto.



Partido: regular.



Cambios en Envigado: Brayan Lucumí (4) por George Saunders (1 ST) y Yeison Guzmán por Alexis Zapata (22 ST).



Cambios en Millonarios: Fabián González (5) por Roberto Ovelar (44 PT), Christian Marrugo por Juan Camilo Salazar (22 ST) y Felipe Jaramillo por David Mackallister (35 ST).



Goles de Envigado: no hubo.



Goles de Millonarios: Juan David Pérez (31 ST).



Amonestados: Saunders, Moreno, Lucumí (Envigado); Palacios, Rambal, Jaramillo (Millonarios).



Expulsados: no hubo.



Detalle: Millonarios no debutaba con una victoria desde la primera fecha del Apertura del año 2016, cuando venció 3-0 a Patriotas.



Figura: Wuilker Fariñez (7).



Estadio: Parque Estadio.



Asistencia: 4.500 espectadores.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: John Perdomo (6).





Esteban Torres Arbeláez

Para EL TIEMPO

Envigado