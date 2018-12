‘Junior no está por encima de nosotros’: Zambrano, DT del Medellín

El técnico ecuatoriano Octavio Zambrano no se detuvo en celebraciones por llevar al Medellín a la final de la Liga. Un abrazo y unas felicitaciones con sus jugadores fueron suficientes, porque todavía les falta el paso final, superar a Junior. Sin embargo, el DT, que se hizo cargo del equipo apenas en junio, visualiza la estrella, el objetivo que se trazó desde que llegó.

¿Cómo recibió esta clasificación?



Estamos supremamente satisfechos por lo logrado hasta el momento, pero somos conscientes de que tenemos un paso más que dar, y eso es algo que venimos visualizando desde hace algún tiempo: dar la vuelta en el Atanasio. Es lo que tenemos en mente. Ya nos enfocamos en lo que viene.



¿Qué significaría ser el primer DT ecuatoriano en ganar la Liga?



Le soy sincero, descarté un par de propuestas antes porque no estaba el tipo de reto que yo quería en mi vida y en mi carrera. Quería asumir esto, me gustan los retos que tienen algo grande al final del arcoíris. Lo interpreté como tal. Cuando surgió la posibilidad de venir a Medellín, no lo dude un segundo.

¿Qué encontró al llegar y qué tiene ahora?



Encontré, sobre todo, un excelente grupo. En las casi dos décadas que tengo de entrenar, este, probablemente, es el mejor o uno de los mejores, como seres humanos y como futbolistas. Eso es difícil de obtener. En muchos equipos uno encuentra situaciones por resolver. Este grupo es sano, adepto a recibir ideas. Lógico que eso debe ir acompañado de resultados.



¿Tras su larga trayectoria, qué encontró acá?



Lo que tiene Colombia en abundancia es talento, eso hace todo más fácil, porque con la materia prima para trabajar, nadie se puede quejar. Lo que uno adquiere por fuera (dirigió en EE. UU., Europa y Suramérica) es lo que se exige para hacer procesos sin saltarse metas. Uno espera que le den tiempo, pero en Suramérica los procesos quedan frustrados por mentalidad de inmediatez, cuando hay que dejarlo madurar.



¿Eso le ha pasado acá?



Hubo un momento en el que empatamos unos partidos en seguidilla y perdimos otros y ya se veía que la gente estaba un poquito incómoda, ansiosa. Pero mantuvimos la cordura, porque sabíamos que en esos resultados no fuimos vapuleados. Fuimos ajustando tornillos para llegar a la final.



Cuando un DT tiene un goleador como Germán Cano, todo es más fácil…



Por supuesto. Una cuota de gol en un equipo significa muchísimo. Nosotros contamos con Germán Ezequiel. Sin embargo, debo decir que él no es una máquina, es un ser humano y ha tenido momentos en los que quizás no estuvo tan fino, como usualmente es, y les tocó a Juan Caicedo, Andrés Ricaurte y otros poner su cuota de gol. Los goles de Germán Ezequiel son un aporte, pero muchos de ellos son elaborados por el equipo, y eso es lo que me place, que los goles son de muy buena construcción, aparte del talento de él, claro está.



Y además tiene seguridad en el arco con David González…



Totalmente. No estaríamos acá sin el aporte de David, porque aparte de que es uno de los líderes del equipo, nos aporta en los momentos cruciales, que es cuando uno ve la grandeza de un jugador. Definitivamente, la cuota de gol de Cano y la seguridad de un portero de esa categoría han sido parte vital de lo que somos ahora.



¿Cómo analiza a Junior?



Es un gran equipo, con jugadores talentosos y una columna vertebral muy fuerte. Pero no hay rival invencible. Lo respetamos, pero no estamos con la idea de que Junior sea un equipo que, por sus pergaminos, esté por encima de nosotros. Ellos están en el rango de los grandes equipos a los que podemos vencer, como lo hemos hecho. Lo decimos con el respeto que se merecen. Tenemos un objetivo y lo vamos a lograr independientemente de quién sea el rival.



Pablo Romero

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET