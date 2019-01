'En Santa Fe no hay una contratación de relleno': Juan Andrés Carreño

Se acabaron las vacaciones para Santa Fe. Este viernes empezó a trabajar con exámenes médicos y físicos. Desde este domingo, con 10 refuerzos y 7 juveniles, más la base del equipo, empieza en forma la pretemporada. Será un año de nuevos desafíos para el equipo que sigue al mando de Guillermo Sanguinetti, y para el presidente Juan Andrés Carreño, quien habló con EL TIEMPO de los objetivos y de la plantilla que armaron para este año.

¿Cuál es la idea del 2019?

Uno, pelar el titulo este año, ojalá en el primer semestre. Lo segundo, proyectar renovación generacional. ¡El ADN del Santa Fe 2019 es la renovación!



Pero la percepción es que, por el contrario, el plantel se envejeció...

Los medios han tratado de marcar esta era de contrataciones como si Santa Fe trajera jugadores viejos por cuenta de dos grandes como Andrés y Omar Pérez. Pero trajimos a 12 menores de 23 años, y del total de la plantilla hay 15 menores de 25. En todas las contrataciones hemos pensado en el futuro, con jugadores que puedan proyectarse y generarle valor al club. Pero como debe haber una mezcla con veteranía, llegan dos símbolos como los Pérez, porque los jóvenes necesitan a esos referentes.

¿Cuál es entonces la gran contratación de Santa Fe?

Hay dos refuerzos de proyección. Uno es el arquero Geovanni Banguera, que debería ser la renovación en la Selección Colombia. Y diría que el otro es Fáiner Torijano, campeón con Tolima, de rendimiento impecable. Fue toda una operación traerlo. Pero en general, no hay una contratación de relleno; todas son grandes apuestas.



¿Omar viene a jugar, a guiar a los jóvenes o a qué?

Viene a pelear un puesto. Así lo hablamos con el profesor, y él fue claro con Omar: si tiene el fútbol para pelar, va a tener la posibilidad. La puerta para que juegue no estará cerrada. Sanguinetti es serio, objetivo y justo. Entiende el papel de un ídolo en un equipo y lo demostró con Seijas. Y para él, Omar va a ser importante, porque con la lesión de los arqueros (Zapata y Castellanos) el equipo perdió a ese referente, ese hombre que hable en el camerino. Más ahora con tanto joven. Tengo la certeza de que será un buen año para Omar y que cuando le den la oportunidad, va a estar en lo suyo, con sus pases y sus goles. Los ídolos se merecen ese tratamiento y él es el que más le ha dado al club. Alguien cercano al camerino me dijo: 'Omar estuvo 7 años y siempre ganamos algo, se fue un año y no ganamos nada'. Si creen en los amuletos, él lo ha sido, y es querido por nosotros por la interna del club y por la mayoría de los hinchas. Y en cuanto a Andrés, necesitábamos un jugador así en el medio, sobre todo por la factible partida de Gordillo al exterior.



Ha generado polémica el regreso de Johan Arango...

Buscamos un delantero en Argentina, estuvimos cerca de Gonzalo Bergessio, el de Nacional (Uruguay). Era la contratación que queríamos, sobre todo si se da la salida de Wilson Morelo, que por ahora sigue en el club. Pero para nuestra economía es difícil traer un jugador de primera línea en Argentina. A Arango no lo teníamos contemplado porque llegaba en préstamo y porque había tenido una salida difícil del club, pero somos conscientes de su calidad. Mucha gente quiere darle la segunda oportunidad y se la vamos a dar, porque es un crac y es difícil encontrar otro jugador en Colombia con esa técnica. Si no brilla, no es error del presidente ni del DT, sino de él. Encontramos un muchacho más maduro, que ya se casó, que viene con buen comportamiento en la última temporada. Nos dieron buena referencia en su club y por todo eso, después de mucho pensarlo, y por generar valor para el club, que se queda con el 50 por ciento, decidimos contar con él.



Se dice que Arango vuelve porque el expresidente César Pastrana influyó…

No. Llega porque el apoderado venía comunicándose conmigo hace mucho, y en diciembre el propio Johan me expresó que quería venir. Se rumoraba que tenía otras posibilidades, y si iba a volver al país, mejor que fuera acá. Esa es la historia. A la gente hay que creerle, él me habló claro, con certeza, compromiso y arrepentimiento.



¿Cómo escogieron a los arqueros?

Buscamos uno de mucha categoría. Estuvimos muy cerca de José Cuadrado, pero por algunos detalles personales, por temas empresariales que tiene su familia, era difícil que llegara a Bogotá. Banguera tenía una opción en México, pero se cayó. Entonces enfilamos las baterías por él y lo logramos. Esta vitrina le va a permitir pelear un puesto en la Selección Colombia, que creo que es su gran objetivo. Para el segundo arquero nos basamos en las estadísticas. Diego Martínez tuvo un año bueno, fue el tercer arquero en atajadas, por encima de Camilo Vargas. Tuvo un gran primer semestre y era asequible para nosotros. Lo firmamos por tres años. Quedamos con dos arqueros de proyección.

Terminamos nuesta tarea de reforzar el Santa Fe 2019. Juventus y experiencia

10 Refuerzos y 7 juveniles con gran proyección:

-G BANGUERA,

D MARTINEZ,

F TORRIJANO,

M PAYARES,

J MURILLO ALEGRIA,

A PEREZ, NICO ROA,

O PEREZ,

MATEO CARDONA , FABIO BURBANO Y JHOJAN ARANGO. pic.twitter.com/hE7VJoreKt — Juan Andres Carreño (@jacarreno21) 29 de diciembre de 2018

¿Por qué continúa el DT Sanguinetti si no cumplió los objetivos?

El objetivo del técnico era entrar a los ocho, porque ser campeón es un albur, y él clasificó. También se metió entre los ocho de la Copa Colombia. Nos metió a la semifinal de la Suramericana. Superó al Millonarios de Russo, mostró sapiencia, conocimiento y buen manejo frente al Cali de un viejo zorro como Pelusso. No llegó a la final porque enfrentamos a un equipo mejor que fue Junior. Hay un sector de la hinchada que no analiza con objetividad.



¿Es decir que usted quedó satisfecho?

No satisfecho. Vamos es a buscar el título, pero no había razón para desacreditar la campaña de Sanguinetti. Pienso que no fue mala, fue aceptable. Obvio queremos ser campeones y esa es la idea este año, y por eso nos reforzamos. Démosle una oportunidad. Además, no iba a poner en riesgo la economía del club al sacarlo sin justa causa. Y lo otro es que cuando uno decide, tiene que tener una mejor alternativa, y con ese mismo presupuesto. A Santa Fe le encantaría más adelante un DT como Gamero o Suárez, pero hay que mirar temas presupuestales, y Sanguinetti es un buen técnico. Es un hombre callado, reflexivo y analítico. Eso a veces no gusta, quieren a alguien más carismático. Son estilos, pero eso no lo descalifica.



¿Piensa que el juego del equipo va a mejorar?

El equipo juega bien en módulo defensivo. Que no le guste a la gente es otra cosa, pero tiene orden, presiona, hacerle goles es difícil; en el módulo ofensivo no tuvo tanta vistosidad, hay gente que piensa que es un fútbol tacaño, a mí me parece que es más ofensivo que el de Gregorio Pérez y que el de Pelusso. Hay que mirar los jugadores que tenía, le faltó un pasador, otro que le sacara al equipo desde atrás. Ahora podemos tener un fútbol más vistoso, es uno de los objetivos, lo hemos hablado, el fútbol requiere tiempo.



¿En qué sintonía está él?

Lo veo tranquilo, con ganas. Quiere revancha, porque vino a Colombia a ser campeón.



