‘Ya no tenemos ventaja, eso nos obliga a darlo todo’: Jorge Luis Pinto

Cuando Jorge Luis Pinto asumió por tercera vez la dirección técnica de Millonarios, el 15 de noviembre del año pasado, en reemplazo del argentino Miguel Ángel Russo, lo primero que pidió fue respeto por la camiseta azul.

“Lealtad con el equipo, que quieran la camiseta, que sientan amor por ella y el trabajo para poder triunfar. La idea futbolística se implementará desde el primer día. Mis entrenamientos han cambiado radicalmente. Desde el primer momento se trabaja con táctica. Vamos a imprimir ese concepto al equipo, el cual vengo trabajando con selecciones. Quiero un equipo con táctica, que juegue con la pelota; táctico a mi estilo”, dijo el día de su presentación. Y, de paso, agregó: “Siempre hay que buscar el primer puesto; el segundo es bueno, pero no para Millonarios”.



Hasta ahora, las dos cosas las ha cumplido. Incluso con una nómina afectada por las lesiones, en especial en el ataque, Millonarios terminó de primero en la fase todos contra todos. Le faltó un punto para alcanzar la meta de 40 que se había trazado Pinto, pero los 39 que consiguió son la cifra más alta para el club en torneos cortos.



Ahora, el sistema de campeonato, que tanto criticó en los últimos días, lo obliga otra vez a arrancar de cero. De hecho, el cruce de calendarios podría hacerle perder a una de sus figuras, el portero venezolano Wuilker Faríñez. Por ahora, el santandereano no se preocupa por eso: “Veremos qué define la Dimayor y qué cambios puede haber en Conmebol. No quiero incomodarme con eso, por ahora. Si tiene que jugar, juega, y si no, miraremos cómo hacemos”, declaró el viernes.



Pinto espera que su equipo responda a la expectativa y pueda pelear por la estrella 16. El primer paso será hoy, en Cali, frente al América (5 p. m., con transmisión del canal RCN). Ya estuvo en 1984 y en 1998-99, y en ambos casos estuvo en la lucha por el título. Ahora quiere una corona que le ha sido esquiva con este equipo. Así analiza este nuevo camino, que espera terminar exitosamente con ocho partidos más, los seis del cuadrangular y una hipotética final.



¿Qué análisis previo hace del cuadrangular que le correspondió?

Es un cuadrangular ya de finalistas en el que hay una exigencia para todos. No hay la menor duda: sea cual sea la causa, la plaza, la altura, la forma de jugar, todo eso, Pasto y Unión Magdalena están en finales e hicieron méritos para estar ahí y pelear cualquier cosa en cuadrangulares. Igual que nosotros: también hemos hecho méritos, hemos hecho cosas buenas y esperamos ratificarlas ahora.



Por lo que pasó en la fase todos contra todos, ¿Millonarios es favorito al título?

No. Acá se parte de cero. Todos en igualdad de condiciones. No hay la ventaja que deberíamos tener; por lo tanto, nos obliga a darlo todo, a pelear de tú a tú con todos.



Aunque tuvo problemas con las lesiones, pudo darles juego a integrantes del equipo que pocos tenían en cuenta antes del torneo.

El grupo está trabajando todo a la par, y ellos saben que a todos les estamos exigiendo para que cuando se necesite, puedan responder. Felizmente,quienes entraron dieron lo que tenían que dar, respondieron y suplieron a los que estaban lesionados. Pienso que es una virtud que a veces los equipos tienen o no tienen. A veces, hay equipos que decaen porque dos o tres titulares se lesionan, están expulsados o lo que sea: nosotros contamos con la fortuna de que fue buena la productividad de los que están.



No ha podido contar con sus goleadores, Roberto Ovelar y Juan David Pérez. Incluso Ovelar se volvió a lesionar. ¿Preferiría tener un artillero en la cancha o lo que está pasando, con 11 jugadores distintos marcando gol en la fase todos contra todos?

Preferiría compartirlo, pero si tener un goleador me lleva a eliminar las posibilidades de gol de los demás, pues no es justo. Me gustaría, al lado de estos goleadores que hemos tenido y han marcado, tener a otros que sean más de armado.



A los tres equipos ya los enfrentó. Con Pasto sufrió, el juego con América fue mano a mano y al Unión lo goleó. Defina en una frase a cada uno de los rivales.

Pasto ha hecho méritos: es un equipo que se agrupa bien, que maneja bien el sistema zonal, que contragolpea. Igual lo respetamos, pero las condiciones no fueron tan atrevidas, pudiéramos decir, reconociendo que tienen cosas importantes. En el caso del Unión, conozco bien la plaza: ellos le sacaron provecho a la plaza. Se corre mucho allá, tuvo un buen rendimiento como local, ha sacado puntos importantes como visitante. Es un equipo que tiene una gran motivación y que está compenetrado dentro del trabajo y el oficio, y eso es importante. América ha venido evolucionando, muchos jugadores han tomado forma, se ha compenetrado mejor el equipo y está poniendo un poco más de fútbol.



¿Qué tiene este Millonarios de equipos que pelearon título con usted, como ese Millos de 1984, el Santa Fe de 1987, el Unión de 1989 y el Cúcuta con el que salió campeón en 2006?

Todos son equipos de oficio, con concepto táctico, con respeto por la pelota, así algunos digan lo contrario; pero bueno, no importa... Son equipos que siempre han tendido a ser colectivos, como ha sido mi filosofía. Que de pronto hayamos perfeccionado, mejorado y corregido algunos aspectos es otra cosa, pero todos son fundamentos claves de nuestro trabajo.



En su primer paso por Millonarios, llegó con opción de título a la última fecha. ¿Mantiene la espinita por haber perdido esa estrella contra América?

Eso pasó a la historia y son casos diferentes, pero queda esa sensación de que hay que llegar, hay que pelear el título como sea. El recuerdo queda, no hay la menor duda.



Usted se ha quejado repetidamente del sistema del campeonato. ¿Por qué no escuchan a los técnicos y los jugadores?

Hubo una vez que sí pasó y fue exitosa, cambiaron cosas. Lo hizo Álex Gorayeb, uno de los mejores dirigentes de la historia del fútbol colombiano, al lado de don Alfonso Senior. Pero me parece que aparte de esa vez, nunca se ha tenido en cuenta. Hay que hacer un replanteamiento muy profundo en el diseño de torneos y modelos de competencia en el fútbol colombiano. En Colombia no vale para nada ser primero, da lo mismo entrar de primero que de octavo.



Si le pidieran la opinión sobre un sistema para el campeonato colombiano, ¿cuál sería su propuesta?

Hay que mirar, porque ahora hay intereses de televisión y otros intereses. Además, hay que tener coordinación con los torneos internacionales, lo cual es complejo. Un sistema todos contra todos, en dos torneos, me parece que puede brindar alguna posibilidad. Acá, con el actual sistema, hay equipos que van a quedar, sumando, seis meses desocupados, y eso es mortal económicamente y deportivamente.



¿Cómo ve el otro cuadrangular,con Tolima, Cali, Nacional y Junior?

Hay buenos equipos. Ahí están, de pronto, las mejores nóminas del fútbol colombiano, por muchas razones. Son equipos que han mostrado en los últimos años muy buenas cosas en competencia en Colombia y eso es válido en este tipo de cuadrangulares.





JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

@Josasc