Rionegro y Huila confirmaron su mal momento, empataron 0-0 

Rionegro y Huila empataron 0-0, en un partido en el que ambos necesitaban con urgencia sumar los tres puntos en juego, en vez de eso se repartieron de a una unidad y siguen en lo más bajo de la tabla de posiciones.

Con este resultado Rionegro continúa en el último puesto, con ocho unidades, mientras que Huila alcanzó nueve, y sigue alojado, por el momento, en la casilla 18.



El clima y el estado del césped no podían estar mejor. Estaba fresco y la grama no presentaba zonas pantanosas. En cuanto a lo futbolístico ambos equipos mostraron algunas escaramuzas ofensivas, aunque no hubo contundencia por parte de ninguno de los dos.



El portero Aldair Quintana, de Huila, se destacó en tres jugadas en las que evitó la caída de su arco.



Siete cambios realizó el técnico Éver Almeida en la nómina titular del equipo antioqueño. No obstante, en el minuto 27 de la primera mitad tuvo que hacer dos modificaciones y volver al esquema que ya había utilizado antes.



Las opciones del primer tiempo las inició el equipo visitante a través de Michael López, con una jugada de cabeza que fue contenida por los guantes del arquero Luis Delgado; hoy titular debido a una lesión de Juan David Valencia.



Cinco minutos después el mismo jugador, López, remató con dirección al arco, pero el balón pegó en la defensa de las Águilas y terminó desbordándose por encima del arco.

Las primeras jugadas de gol fueron para los visitantes. En el minuto 12 volvió a atacar Huila por intermedio de Wilmar Jordan, con un remate sin potencia que controló fácilmente Delgado.



Al minuto 27 y 28 el técnico Almeida reemplazó a los volantes Kevin Salazar y a Juan Otálvaro por Jader Obrian y Víctor Aquino, respectivamente.



El conjunto local asimiló las variantes y comenzó a tener más el balón y a crear las primeras opciones en el área rival.



Así entonces en el minuto 29 Jacobo Escobar tuvo dos oportunidades claras en las que el arquero Quintana tuvo que intervenir, pues de no ser así hubieran sido dos golazos, la primera fue de media distancia, y la otra, a los 36, fue un giro rápido, de pierna izquierda, a la altura del punto penal.



Las últimas dos emociones de la parte inicial se repartieron para cada equipo. En el 37 fue Víctor Aquino el que cabeceó por encima de los tres palos, y en el 45 fue Ordóñez el que apuntó, pero estuvo mejor el arquero Delgado que rechazó el balón al tiro de esquina.



En la parte complementaria el ritmo de juego bajó. Lo que llevó a que los dos equipos tuvieron menos oportunidades de mover el marcador.



Jacobo Escobar, a segundos de arrancar el segundo tiempo, desperdició una llegada rápida. Igual le ocurrió a Wilmar Jordan, en el 16, cuando pudo marcar la diferencia, pero su remate salió sin potencia, fácil para el arquero rionegrero.



Respondió, otra vez, casi inmediatamente, el delantero Jacobo con otro remate que se fue desviado.



Luego el balón se quedó un rato largo en la mitad, el juego terminó siendo soso.

Las dos últimas opciones ocurrieron en los minutos 30 y 33, un balonazo de Jader Obrian que atajó ágilmente el arquero Quintana y un remate de media distancia de Freyn Figueroa que pasó rosando el travesaño.



Los últimos 15 minutos pasaron a ser de trámite, pues ninguno de los dos equipos tenía más armas para hacer daño.



En la fecha 14 Rionegro visitará a Jaguares de Córdoba, el próximo domingo a las 4:00 de la tarde; mientras que Atlético Huila, el sábado a las 5:00 p.m., recibirá al América de Cali.



Síntesis

Rionegro: Luis Delgado (6); Daniel Muñoz (6), Fernei Ibargüen (6), Carlos Ramírez (6) y Álvaro Angulo (6); David Contreras (5) y Elkin Blanco (5); Luis Mosquera (5), Kevin Salazar (4) y Juan Otálvaro (4); Jacobo Escobar (6).

D.T.: Éver Almeida.



Huila: Aldair Quintana (6); Nicolás Roa (6), Víctor Moreno (6), Luis Cardoza (6) y Diego Sánchez (6); Michael Ordóñez (6); Bayron Garcés (4), Jorge Aguirre (4), Kevin Agudelo (6) y Michael López (5); Wilmar Jordan (4).

D.T.: Luis Herrera.



Partido: regular.

Cambios en Rionegro: Jader Obrian (6) por Kevin Salazar (27 PT), Víctor Aquino (5) por Juan Otálvaro (28 PT) y Jefferson Cuerpo (4) por Luis Mosquera (1 ST).

Cambios en Huila: Freyn Figueroa (5) por Michael López (13 ST), Emerson Córdoba por Bayron Garcés (20 ST) y Hernán Hernández por Jorge Aguirre (37 ST).

Goles de Rionegro: no hubo.

Goles de Huila: no hubo.

Amonestados: Obrian (Rionegro Águilas); Garcés, Figueroa, Aguirre, Roa (Atlético Huila).

Expulsados: no hubo.

Detalle: Rionegro Águilas no gana en su estadio desde el 10 de febrero de este año, cuando derrotó a Patriotas en la cuarta fecha. Atlético Huila, por su parte, ajustó un año sin obtener una victoria en condición de visitante.



Figura: Aldair Quintana (6).

Estadio: Alberto Grisales.

Asistencia: 1.000 espectadores, aproximadamente.

Taquilla: ingreso gratuito.

Árbitro: Lisandro Castillo (6).



Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

Rionegro