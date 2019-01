El TAS otorgó medidas cautelares a Nacional para inscribir jugadores

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) informó este lunes que otorgó a Atlético Nacional las medidas cautelares para poder inscribir jugadores, mientras se resuelve el caso de Fernando Uribe, que le impedía contratar jugadores por parte de la Federación Colombiana de Fútbol.

“Se ordena a la Federación Colombiana de Fútbol que suspenda la imposición al club Atlético Nacional de inscribir jugadores provenientes de otros clubes”, afirma el comunicado del TAS.



Además, añade: “el costo derivado de la presente orden se determinará en el laudo final o en cualquier otra disposición final de este arbitraje”.



El problema nace en 2014, cuando el atacante Fernando Uribe quedó libre al no llegar a un acuerdo salarial con el club. Cortuluá, que debía recibir una cifra por derechos de formación, demandó ante la Federación Colombiana de Fútbol y el fallo le dio la razón: ordenó a Nacional pagar cinco millones de dólares al club vallecaucano. Mientras no pague, no puede contratar jugadores nuevos.



De esta manera, Atlético Nacional se pondrá a trabajar en los refuerzos que tendrá la plantilla del Paulo Autuori, luego de las varias salidas que ha tenido el equipo antioqueño.



