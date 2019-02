El estadio El Campín, rodeado por barrabravas

El acceso del hincha común al estadio El Campín cuando juega Millonarios se ha vuelto complicado si la boleta no se compra con anticipación o no se cuenta con abono. Los puntos de venta de Tuboleta alrededor del estadio, uno ubicado al lado del parqueadero norte y el otro, en la taquilla del Movistar Arena, se han vuelto de difícil acceso por culpa de los barrabravas.

El sábado, antes del juego contra el Huila, que Millonarios ganó 3-2, hubo quejas porque la barra apareció para meter a la fuerza a sus integrantes a la fila, y hay denuncias, incluso, de que se han presentado atracos. Cabe recordar que el equipo cerró las puertas a los Comandos Azules y que ahora el sector norte se convirtió en la ‘tribuna familiar’. Hay denuncias de que barrabravas que no entran al estadio intimidan y roban a aficionados comunes antes y después de los partidos.

“Uno se encuentra con tipos malencarados, ya mayores, con actitud de ‘capos’, adelante de todos, empujando, pasando dinero y cédulas de ciudadanía por encima de nosotros para conseguir, supongo yo, boletas. Y súmele a eso a la constante ‘retacada’: jóvenes con camiseta de Millonarios pidiendo ‘una monedita para entrar’, dijo Rafael Quintero, uno de los hinchas afectados. “Adelante era un caos. Empujones, madrazos, apretones, malas caras y la danza de plata y cédulas. No era un ambiente agradable. Había, creo recordar, dos policías. Pero ante esa avalancha, difícil poder hacer algo. Mi única opción, al final, fue desistir. Imposible meterme a una pelotera con mi pequeña hija alzada”, agregó.



EL TIEMPO consultó este domingo a la Alcaldía de Bogotá, pero no obtuvo respuesta. Por su parte, fuentes de Millonarios dijeron que por ahora no harán ningún pronunciamiento, pero que ya están trabajando para solucionar el problema.





