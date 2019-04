Dimayor cerró el caso Seijas y no sancionará a Palomeque

La Dimayor finalmente se pronunció por el tema de la presunta xenofobia que denunció el futbolista venezolano Luis Manuel Seijas contra Cristián Palomeque, en el partido entre Santa Fe y La Equidad.



La comisión disciplinaria confirmó que el árbitro no escuchó y no tiene pruebas de lo ocurrido, por lo que no habrá sanción para el futbolista asegurador.

En un comunicado, la Dimayor confirmó ambas versiones, entre Seijas y Palomeque. El venezolano confirmó lo que él denunció, pero Palomeque afirmó que fue mentira y que él nunca insultó a su nacionalidad, aunque aceptó decirle 'venezolano'.

Finalmente, el comunicado indica que el juez no escuchó la denuncia que hizo Seijas, por lo que no hay pruebas.



REDACCIÓN FUTBOLRED