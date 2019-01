Dimayor definió el calendario de la Liga 2019

Dimayor dio a conocer este jueves el calendario completo de partidos del fútbol colombiano para la Liga I del 2019, que comenzará el fin de semana del 27 de enero.

En esta oportunidad el calendario se definió de manera manual y no por sorteo, como era habitual. Esto fue aprobado en asamblea para dar mayor flexibilidad al campeonato de acuerdo a las fechas internacionales.

La primera jornada se disputara así:



Patriotas vs. Medellín

Tolima vs. Junior

Petrolera vs. América

Cúcuta vs. Rionegro

Santa Fe vs. Pasto

Envigado vs. Millonarios

Nacional vs. Once Caldas

Cali vs. Bucaramanga

Magdalena vs. Jaguares

Equidad vs. Huila.

DImayor comunicó que "se utilizó un método ampliamente probado (el nonadecagono pivotante), que debió ser ajustado mediante el sistema de matrices de probabilidad, ahora que debemos considerar nuevos criterios de distribución – producto de las necesidades propias de nuestro torneo y de los mercados – , lo que permitirá hacer más atractivo, simple y eficiente el calendario sin alterar el balance competitivo del campeonato".



Dimayor hizo las siguientes observaciones en la realización del calendario:

– Incluir jornada de clásicos en la fecha 10 que permita que en las 20 fechas todos los clubes jueguen 10 partidos de local y 10 partidos de visitante alternando la localía de los partidos clásicos.

– Que los clubes que comparten estadio durante todas las fechas no se crucen en condición de local.

– De conformidad a los 8 clubes que tienen mayor rating en sus enfrentamientos que corresponden a 31 partidos durante la fase todos contra todos, estos sean distribuidos en las 20 fechas y en ninguna fecha tengamos más de 3 partidos tipo A de acuerdo con el rating.

– Que en la fecha 1 de la Liga Aguila definida para el 27 de enero y que tendrá el partido de vuelta de la Superliga, el partido correspondiente a la Liga Aguila sea Deportes Tolima vs Atlético Junior con el fin de solo reprogramar un (1) partido.

– Que en la fecha 8 que corresponde al Carnaval de Barranquilla, Atlético Junior juegue en condición de visitante.

– Que en la fecha 13 de la Liga Aguila, semana en la cual el Deportivo Cali tiene partido de Copa Sudamericana, el compromiso sea contra un club que no esté participando en torneos internacionales, para poder programar ese partido en la semana del 6 de marzo.

– Que en la fecha 16 de la Liga Aguila donde La Equidad y Rionegro Águilas Doradas tienen participación en Copa Sudamericana, el partido correspondiente a la Liga sea entre ellos dos, con el fin de solo reprogramar un (1) partido y poder programar este juego en la semana del 6 de marzo.

– Que en la fecha 19 de la Liga Aguila donde Deportivo Cali tiene partido de Copa Sudamericana, el compromiso correspondiente a la Liga, sea contra Once Caldas que está clasificado a Copa Sudamericana y no participará en la primera fase de Copa Aguila, por lo cual tiene disponibilidad de jugar este partido en las semanas de fase de grupos de Copa Libertadores.



Reprogramación de partidos por Torneo Internacionales:



De acuerdo al calendario establecido para el desarrollo de la Liga I-2019 donde se tendrá que jugar partidos de Copa Sudamericana, Copa Libertadores y la fase de grupos de la Copa Aguila, los siguientes serán reprogramados durante la fase de todos contra todos de la Liga Aguila de acuerdo a lo acordado en la asamblea extraordinaria de la DIMAYOR, en donde fue decidido que se dará prioridad a la participación de los clubes en los torneos internacionales:



Atlético Nacional:

– En caso de Nacional avanzar a la Fase III de Copa Libertadores, el partido correspondiente a la fecha 7 con Deportivo Cali será reprogramado para la semana del 20 de marzo.

–

Independiente Medellín:

– En caso de Medellín avanzar a la Fase III de Copa Libertadores el partido correspondiente a la fecha 7 con Rionegro Águilas Doradas será reprogramado con 2 opciones. Si Medellín, no avanza a la fase de grupos de Copa Libertadores el partido se jugará en la semana del 13 de marzo. Si Medellín, avanza a la fase de grupos el partido de la fecha 7 con Rionegro Águilas Doradas se jugará la semana del 3 de abril, y el partido de la fecha 13 Medellín vs Once Caldas se juega la semana del 20 de marzo, mientras que Rionegro Águilas vs Atlético Huila se jugaría la semana del 27 de marzo.



Deportivo Cali:

– El partido de la fecha 13 de Liga Aguila con Patriotas que corresponde a la semana del compromiso de ida de la Copa Sudamericana, se jugará en la semana del 6 de marzo y el partido de la fecha 19 de la Liga con Once Caldas que corresponde al partido de vuelta de Copa Sudamericana, se jugará en la semana del 24 de abril.



Rionegro Águilas Doradas y La Equidad:

– La semana del 17 de abril corresponde a la fecha 16 de la Liga Aguila en donde se enfrenta La Equidad con Rionegro Águilas y se juegan los partidos de vuelta de cada una de sus llaves de Copa Sudamericana, por tal razón este encuentro de Liga se programará la semana del 6 de marzo.



