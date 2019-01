Dimayor confirma presencia policial en Bogotá para arranque de la Liga

El presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, le aseguró a EL TIEMPO que, tras una conversación con el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Hoover Penilla, sus efectivos sí prestarán el servicio de vigilancia dentro de los estadios de Techo y El Campín, este fin de semana en la primera fecha de la Liga colombiana.

El pronunciamiento se hizo luego de que el presidente de Santa Fe, Juan Andrés Carreño, alertara que el servicio de vigilancia y seguridad de la Policía no sería prestado.



“En el comité local de seguridad, que siempre se hace antes de los partidos, el representante de la Policía, el subintendente Edwin Sánchez, informó la decisión. A esa reunión asistimos Millonarios y Santa Fe. Fuimos y nos informaron que en este campeonato tomaron la decisión de no prestar el servicio dentro de las instalaciones del estadio, que solo pueden estar afuera y que el resto es responsabilidad de los clubes”, aseguró Carreño.



La Corte Constitucional le dio plazo de dos años al Congreso de la República para reglamentar un artículo del Código Nacional de Policía, que ordenaba que los organizadores de eventos, de actividades complejas, como los partidos de fútbol, contrataran el servicio de seguridad y vigilancia con empresas de vigilancia y seguridad privada y/o empresas de logística legalmente constituidas.



La Dimayor, desde hace dos años, ha manifestado su preocupación por este tema y su afectación a los torneos que realiza, pues no cree que haya una fuerza más capacitada que la Policía para este tipo de eventos y por los nuevos costos que esto le generaría.



