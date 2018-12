Canal Premium y las otras decisiones de la Asamblea de la Dimayor

En una de las asambleas extraordinarias más largas de la Dimayor, de más de siete horas de duración, quedó aplazada la gran final de la Liga entre Junior y Medellín. Luego de una reunión el martes pasado entre los presidentes de los dos clubes y el titular de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, en la que se dijo que las fechas eran inamovibles, el tema se sometió a votación de la asamblea. Con 28 a favor y ocho en contra, se aprobó el cambio, para facilitar la participación del Junior en la final de la Copa Suramericana, frente al Atlético Paranaense, de Brasil, el 5 y el 12 de diciembre.

Otra vez que no se cumple lo acordado. A los futbolistas nos vuelven a pasar por encima, como si nada. FACEBOOK

TWITTER

Así las cosas, el partido de ida de la final de la Liga será el sábado 8 de diciembre, a las 7 de la noche, en Barranquilla, y el de vuelta, el domingo 16, a las 4:30 de la tarde, en el estadio Atanasio Girardot.



Medellín se quejó de la decisión en un comunicado: “La compañía no considera justas ni adecuadas las medidas que adoptaron los asambleístas porque causan un claro detrimento para nuestra institución e hinchada”. Y a esas quejas se sumó uno de los referentes del DIM, Andrés Ricaurte.



“Se pactan fechas máximas de terminación de los torneos entre @acolfutpro y @Dimayor. Otra vez que no se cumple lo acordado. A los futbolistas nos vuelven a pasar por encima, como si nada. ¿Quieren un nuevo torneo? Llevamos años con este y no han podido programarlo bien!”, escribió Ricaurte en su cuenta de Twitter.



A propósito del nuevo sistema de campeonato, ese asunto quedó aplazado para una nueva asamblea, que se hará el 19 de diciembre. La presidencia de Dimayor presentó una propuesta de jugar un solo torneo al año y no dos, como existe ahora, con descenso directo y no por promedio, como se hace ahora, pero el tema, inicialmente, no tuvo acogida.



La asamblea decidió además aprobar la creación del canal Premium para la transmisión de los partidos del fútbol profesional colombiano, desde el segundo semestre del 2019. La votación se dio 35 votos a favor y uno solo en contra: el del presidente del Cúcuta Deportivo, José Augusto Cadena, según pudo establecer EL TIEMPO. Los directivos autorizaron a Vélez para que cierre la negociación con Win Sports, actual canal de los derechos del fútbol profesional colombiano.



La posibilidad de crear un canal prémium para transmitir el fútbol profesional colombiano era una posibilidad que se venía estudiando hace bastante tiempo, se esperaba la mejor oferta por parte de Win Sports, quien había ofertado 1,7 billones de pesos por ocho años, según las cifras que se conocieron en el mes de septiembre.



La Comisión de Mercadeo y Contratación –integrada por los presidentes de Millonarios, Jaguares, Unión Magdalena, Cortuluá, Rionegro, Junior y Cartagena– había venido estudiando una propuesta inicial en la que el valor dependía de la variable del número de suscriptores, a la cual respondieron con una solicitud: pedir una base del 10 por ciento de ese contrato. Se esperan los detalles de cómo quedó la propuesta que fue aceptada por los clubes.



La asamblea también aprobó la venta de los derechos de transmisión de la Liga para el extranjero, con el fondo de inversión Prudent Corporate Finance (PCF), de EE. UU., que también adquiriría los derechos de la liga brasileña.

Recorte a la Liga femenina

La asamblea aprobó la continuidad de la Liga femenina, pero solamente será obligatoria la participación de los equipos que tienen cupo en los torneos internacionales en 2019, es decir, Deportes Tolima, Atlético Nacional, Junior, Equidad, Medellín, Once Caldas, Rionegro Águilas y Deportivo Cali. De esos clubes, los cuatro últimos no tuvieron equipo en ese torneo en el 2018.



La noticia se conoce justo cuando Atlético Huila, el actual campeón de la Liga, clasificó a la final de la Copa Libertadores femenina, que disputará mañana en Manaos (Brasil) frente al Santos.



Los clubes podrán inscribir ahora 30 jugadores, cinco más que este año, pero esos cupos adicionales serán para jugadores Sub-23. Y se aprobó el traslado del Real Santander, de la B, a San Andrés y del Pasto a Ipiales, en este caso, por la reforma al estadio Libertad.





DEPORTES