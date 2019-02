'Llevamos 4 partidos y esto hasta ahora esta comenzando': Castro

El entrenador del América de Cali Fernando Castro analizó la derrota del América de Cali 0-1 contra Junior en el Pascual. Esto dijo el director técnico en la rueda de prensa.

Análisis del partido...

Tengo que reconocer la actitud del equipo, atacó los 94 minutos del partido. Junior aprovechó la única oportunidad que le dimos, se defendió con la pelota. América hizo un buen trabajo.

¿Con qué se queda del partido?

Todos los partidos se le queda algo a uno, hoy vi un equipo serio, entregado a la camiseta, llevamos 4 partidos y esto hasta ahora esta comenzando, tuvimos 5 opciones clara de gol, atacamos los 90 minutos.

¿Cómo planteó el equipo para el juego contra Junior?

La verdad es que con el mismo equipo que jugamos acá veníamos de ganar de visitante, América lo puso todo, en una llegada de ellos nos hicieron el gol, siete tiros de esquina, si el equipo no me pasa la mitad de la cancha, como puedo pretender ganar un partido de local.

¿Qué le faltó al América?

Si no tengo volumen ofensivo, el equipo no esta haciendo el esfuerzo, el rival nos espero, nos contragolpeó y se llevo el resultado, que mertioriamente lo tiene. Por ahí no tuvimos como romper, tenemos que reconocer el trabajo del arquero del Junior, tuvo tres pelotas que resolvió muy bien.





