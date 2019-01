‘Me gusta el equipo, tiene criterio con la pelota’: Pinto

Jorge Luis Pinto, técnico de Millonarios campeón del Torneo Fox Sports, tras derrotar en la tanda de penaltis a santa Fe, este domingo, en El Campín, salió satisfecho, pero advirtió que todavía falta mucho por mejorar.

El sentimiento. El triunfo sirve porque estimula al grupo. Tenemos confianza de comenzar bien. Fue el mejor partido de los que disputamos en este torneo, tocó ganar en los penaltis, pero tuvimos la opción de obtener la victoria en los 90 minutos.



Faríñez. Usted ganó el juego en la última pelota, le dije a Faríñez, eso nos sirve porque encontramos seguridad en el arco. Nos vamos contentos. Falta mucho, vamos a perfeccionar, tenemos cosas por mejorar.



Un mensaje. Lo primero que les digo a mis jugadores es que se lo merecieron por el trabajo que hemos realizado en los 18 días que llevamos.



El equipo. No tengo dudas de que me gustó. Claro, hay que mejorar, pero me gustó el equipo, tuvo criterio, lo vi serio en los conceptos y criterio con la pelota.



Deportes