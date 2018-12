‘Pensé en entrar y darle una alegría a mi equipo’: González

Desde el banco siempre se quieren entrar y darle un triunfo a su equipo. Se analiza el encuentro, se piensa en las virtudes que se tiene como jugador y en cómo destrabar un encuentro. Así le pasó a Yony González, quien ingresó desde el banco para darle el título al Junior.

“La verdad estoy feliz por el gol, estaba buscando desde hace mucho ese momento. Cuando estaba analizando el partido pensé en entrar y darle una felicidad a mi equipo. Estoy feliz por el título porque el equipo estaba buscando hace muchos años”, comentó González en entrevista con ‘Win Sports’.

El delantero fue resistido desde su llegada a Barranquilla. La hinchada no confiaba en sus capacidades, pero con su gol, ya cambiará el pensamiento de los aficionados.



“Pasé momentos difíciles, al principio fue resistido por la hinchada, recibí comentarios que no servían para mí, me entrené bien y tuve fe”, concluyó.



DEPORTES