‘Yo creo que esto durará 48 horas de dolor’: Octavio Zambrano

Octavio Zambrano no pudo ocultar el dolor de haber perdido la final de la Liga. Aseguró que perdieron con las botas puestas y dieron todo para remontarle el encuentro al Junior de Barranquilla.

“Nos quedamos cortos, pero nos vamos con las botas puestas. Dimos todo. Nadie puede decir que el Medellín no dio todo”, dijo Zambrano.



Por otro aseguró no tienen los recursos de ‘un monstruo’ como lo es Junior y llegaron tan lejos como pudieron sin que muchos creyeran en ellos.



“Me queda la emoción de haber tenido un gran grupo de jugadores, un equipo que vino sin que mucha gente creyera que pudiera hacer algo y nos enfrentamos ante un monstruo: un equipo que tiene los recursos a nivel financiero y nosotros somos el Deportivo Independiente Medellín”, comentó.



Por otro lado, Zambrano confirmó que Juan Fernando Caicedo no continuará en Medellín para la próxima temporada. “Lastimosamente, Juan Fernando va a ser un jugador que no va a estar con nosotros. Se lo ha merecido, es un jugador que ha tenido un gran semestre y eso lo ha catapultado a una liga (MLS) que está en alza. Va a ser un gran trabajo para él y para su familia”.

‘Un error no se puede permitir’

Por su parte, Leonardo Castro aseguró que un error les condenó a no poder seguir con la remontada. “Veníamos haciendo las cosas bien. Un error y en este momento los errores no se pueden permitir y ese gol les da la estrella. Ese gol no lo esperábamos”.



“El profe nos dijo que no teníamos nada que perder, teníamos que salir a dar todo lo que teníamos. Se queda con un trago amargo y ahora toca seguir trabajando”, concluyó.



SIMÓN GÓMEZ CÓRDOBA

Corresponsal Futbolred

Medellín