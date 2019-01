‘Cadavid dejó una gran huella y yo vengo a hacer historia’: Payares

Luis Payares llegó a Millonarios para fortalecer a su zona defensiva, sin embargo, su rol ahora parece que será mucho más importante. La posible salida de Andrés Cadavid le daría al nuevo refuerzo del equipo bogotano la oportunidad de ser un referente en la zona posterior del equipo de Jorge Luis Pinto.

El hecho de remplazar a Cadavid. Realmente vine con las ganas y el deseo de aportar y hacer las cosas bien. Sabemos lo que representó Cadavid (Andrés) en Millonarios. Sin duda alguna dejó una gran huella y vengo a hacer historia, a demostrar lo que he hecho en este tiempo y estar a la altura del equipo.



La pretemporada. Ha sido muy buena, bastante exigente para lograr esa metodología que tiene el profe, de tener la pelota al piso y presionar al rival. Cada día el grupo va mejorando, teniendo esa idea. Falta mucha, pero esperemos cada día mejorar.



Su aporte. Con la ambición de salir campeón. Es muy bonito llegar a las finales, tratar de conseguir títulos y estamos con esa mentalidad de aportar lo mejor posible al grupo y esperemos que todos metidos en esa idea de conseguir esa estrella.



Motivación de llegar a Millos. Siempre cuando hablan de Millonarios es porque es un club grande de Colombia. Sabía sus cualidades y uno aspira a grandes cosas y estoy muy contento.



Su adaptación. Cada día me he sentido mejor. A medida de que pasan los entrenamientos me siento más a gusto, teniendo la forma física y creo que vamos en buen camino y ojalá estemos en óptimo nivel para enfrentar el campeonato.



