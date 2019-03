‘Es necesario el VAR para que no haya injusticias’: Luis F. Suárez

Junior empató al último minuto contra Unión Magdalena por 1-1, partido de la fecha 13 en la Liga I-2019. El conjunto barranquillero dejó escapar dos puntos, pero igual quedó líder del campeonato. Luis Fernando Suárez, DT, cuestionó la última acción y pidió que la Dimayor se apure con el VAR, dando un ejemplo de cuando a él, como entrenador de La Equidad, lo favoreció una jugada de penalti.

"Cuando estaba en Equidad hablé y dije, puede que el VAR tenga varias cosas en las que no se pueda confiar totalmente. Sí que es necesario hacerlo, es necesario tenerlo. Y estoy hablando desde un partido en el que fui favorecido yo, entonces yo creo y mi mensaje es que ojalá estas situaciones pongan a pensar a la Dimayor y a la Federación de que, aunque se equivoquen a veces, el VAR le puede ayudar a los árbitros para que no haya injusticias", dijo el DT.



El entrenador del conjunto barranquillero además elogió al Unión, que tuvo sacrificio para llegar al gol y lo logró al último minuto.



"Magdalena hizo cosas en el segundo tiempo que nos puso a jugar más atrás. Mi concepto es que tácticamente estábamos haciendo las cosas bien, a veces hay que defender y pensar cómo hacerlo para que no nos hagan gol, pero no funcionamos así", comentó Suárez.



Finalmente, dio un balance de ambos equipos, que se repartieron los puntos y que sirvió para los dos. Uno quedó líder y el otro sumó para el descenso.



"No solo era la situación de clásicos, uno jugaba de líder y otro buscaba no descender. Ambas propuestas fueron dinámicas y las situaciones se crearon".



FUTBOLRED