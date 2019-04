'Seguiremos trabajando, no se pueden bajar los brazos': Bedoya

Santa Fe no gana, y aunque no pierde, el equipo bogotano se perfila para hacer una de las peores campañas en su historia. Este domingo empató 0-0 en su visita a Envigado, su entrenador Gerardo Bedoya habló al término del encuentro sobre la preocupante situación de los cardenales.

Doce partidos sin ganar...

A veces tiende uno a desfallecer, pero cuando uno ve esta clase de partidos se llena de moral, confianza y toca seguir trabajando, esto no es de procesos sino de resultados es complicado, seguiremos trabajando, no se pueden bajar los brazos, a mí me gusto el compromiso.

Hasta los últimos 10 minutos Santa Fe propuso...

No lo creo. Hicimos todo por el partido, un equipo como envigado que también juega, que tiene volantes que desgastan, tratamos de tener la pelota y desgastar ya que ellos acusaban cansancio. El equipo siempre trató buscar el compromiso, no podíamos dejar que ellos nos manejaran.











