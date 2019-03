‘No me deja tranquilo el resultado’: Gerardo Bedoya

Gerardo Bedoya no se mostró conforme con el empate de Independiente Santa Fe contra Millonarios, porque reconoce que su posición en la tabla es muy incómoda y solo les sirve sumar de a tres puntos.

“No me deja tranquilo el resultado, un punto a nosotros no nos sirve, necesitábamos la victoria. Nuestra posición es muy incómoda, no nos sirve otra cosa que no sea ganar. Santa Fe tuvo que ganar para dejar atrás la falta de confianza. No quiero mirar la tabla porque me vuelvo loco”, fueron las primeras palabras de Gerardo Bedoya, DT de Santa Fe.

El estratega aseguró que el partido que pretendía jugar era el de aprovechar los espacios que dejara su rival para poder ir de frente a las espaldas de sus contrincantes y así poder lastimarlos.



“Lo que yo pretendí era que jugar a las espaldas de los jugadores de Millonarios, sabía que ellos iban a presionar. Carmelo Valencia fue incisivo y Bryan Perea con su talla pudiera bajar balones a Fabio Burbano. Vi el partido que Millonarios jugó contra Nacional y cómo aprovecharon sus espacios. Entonces hicimos cosas parecidas y creo que en el primer tiempo funcionó bien”, añadió.



