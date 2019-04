'Hay un españolete que le habla a don Tulio': 'Pecoso' Castro

Los malos resultados recientes condenaron a Fernando ‘Pecoso’ Castro en el América de Cali, que decidió despedirlo del cargo de director técnico. Lo curioso es que el equipo sigue entre los ocho: es quinto, con 24 puntos, cinco por encima del noveno...

La mala racha de tres caídas consecutivas del equipo en la Liga I, la última en el clásico contra Deportivo Cali (0-1), fue la gota que rebosó la copa. Castro estuvo al frente del América durante 29 encuentros, de los cuales ganó 12, obtuvo 8 empates y perdió 9 compromisos.



“Me voy tranquilo. Nunca tuve un llamado de atención a un jugador por indisciplina, por ser grosero o por no trabajar bien. Hace años no trabajaba con gente tan seria y tan profesional”, dijo ‘Pecoso’ al programa El Alargue, de Caracol Radio. “No voy a echarle la culpa al arquero (Arled Cadavid), pero desde que se lesionó (Carlos) Bejarano, nos metieron tres goles por partido. Y hubo dos o tres jugadores que bajaron el nivel”, agregó.



En el comunicado en el que anunció la salida de Castro, el club agradeció “sus enseñanzas y conocimientos” para el bien del equipo y anunció que Jersson González será el DT de manera interina.



Aunque ‘Pecoso’ dijo que no tenía ninguna queja y que le agradecía a Tulio Gómez la confianza que le dio, dijo: “Como hay tanta gente que le habla a don Tulio, hay un españolete que le habla y le habla, quien sabe a que DT le recomendaron, ya en año y medio van tres técnicos. Al técnico hay que dejarlo trabajar”.

​

Fernando Castro llegó al conjunto caleño en agosto del 2018, en reemplazo del portugués Pedro Felicio Santos. Era la segunda vez que el estratega estaba al frente del elenco americano, pues lo orientó entre el 2002 y 2003, año en el que alcanzó la semifinal de la Copa Libertadores.



América tendría tres candidatos, entre ellos uno extranjero, para asumir la dirección técnica. Suenan, entre otros, Néstor Craviotto y Jaime de la Pava.



