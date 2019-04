Así quede eliminado Autori no se va de Nacional

Paulo Autori, técnico de Nacional, habló de todo un poco, pero fue tajante al decir que si la escuadra queda eliminada en el torneo local no irá del equipo, antes del juego contra el Medellín, clave en las aspiraciones de la escuadra antioqueña para buscar los cuadrangulares.

Continuidad: Tengo trabajo que hacer. La fotografía es la última. Hay muchas cosas que hacer: Suramericana, hay que clasificar, campeonar, muchas cosas. El momento es complicado, no tenemos muchas alternativas, pero no nos podemos lamentarnos. No vamos a cambiar. Todo tiene una lógica, tiene que ver con coherencia y convicción.



Contra el Medellín. Hay que trabajar un montón durante el partido y hay que jugar en el más alto nivel posible. Eso es para mí lo más importante.



Ofertas. Me gustaría hablar el clásico. He tenido ofertas, pero estoy contento en nacional y en Medellín. La expectativa que tienen en el equipo para que logre las metas acá y estoy hasta la muerte con eso.



Resultados. Tengo un trabajo serio y no lo voy a cambiar jamás. No voy a cambiar cuando acepté con los directivos venir. Perdimos el partido, no hay que lamentarse, hay que trabajar. Jugadores deben jugar con coraje, confianza e individualmente hagan su labor.



Aldo Ramírez. No hay posicionamiento ninguno. Aldo juega su juego. Una cosa es cuando el equipo tiene el balón y no, pero Aldo ha trabajado bien. La gente piensa que un jugador va a quedarse cansado porque debe tener tareas defensivas es una vergüenza. Todos los jugadores participan en tareas defensivas y ofensivas. Algo u otro jamás van a renunciar a tareas defensivas. Acá el tema es posicionarse, cerrar espacios.





Jugadores. No es que no la pueda entregar, pero no va a cambiar con lo que tenemos. Moya por Nico. ¿Alguna cuestión más?



Deportes