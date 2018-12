‘Lo que hizo el equipo nadie se lo puede quitar, vamos por algo más’

El entrenador del Junior Julio Comesaña habló en rueda de prensa previo a la final de este domingo contra el Deportivo Independiente Medellín, sobre la actualidad que vive el equipo tras perder el título de la Copa Suramericana el miércoles anterior contra Atlético Paranaense, estas fueron las impresiones del DT uruguayo.

¿Algún jugador tiene molestias físicas?

Están todos los jugadores a nuestra disposición, no hay ninguno enfermo o ninguno triste, están todos dispuestos y sabiendo que queríamos estar acá, así que de acuerdo a esto están todos disponibles.

Tras lo ocurrido en la Copa, ¿algo va cambiar para esta final?

Yo pienso que siempre hay que tratar de llevar la situación y la vida del día dentro de la mayor normalidad posible, este es un partido que define al campeón de futbol colombiano, es lo único trascendental como cualquier otro, la gente anima o desaprueba a su equipo, obvio que tienen influencia pero para nosotros tenemos toda la motivación está en pelear el partido y jugar.

Balance del equipo en este año...

Quienes estamos dentro del equipo sabemos que el remate de la temporada ha sido brillante. Sabemos de dónde venimos, el camino recorrido ha sido muy difícil, muy complicado, lo que el equipo ha hecho no se lo puede quitar nadie, vamos por algo más. Agradecido porque nos han dado varias satisfacciones.

"La única receta que tenemos para enfrentar a nuestros adversarios es jugar a lo que nosotros sabemos jugar." Julio Comesaña DT @JuniorClubSA pic.twitter.com/JKs5ZQp7k9 — DIMAYOR (@Dimayor) 15 de diciembre de 2018

¿Es el mejor Junior de todos?

Cómo equipo es el mejor que he dirigido, porque no depende de 3 o 4 jugador, es pero aquí depende de todos. Tuve otros equipos en donde ganábamos por la influencia de algunos jugadores, no todos.



