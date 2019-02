'En las próximas horas podemos decidir cuál será el DT de Santa Fe'

Este domingo Independiente Santa Fe hizo oficial que el entrenador Guillermo Sanguinetti no es más el director técnico del equipo bogotano. El presidente de Santa Fe, Juan Andrés Carraño, habló sobre los motivos que lo llevaron a negociar la desvinculación del uruguayo.

Guillermo Sanguinetti ganó 2 puntos de los último 12 posibles, empató dos partidos en condición de visitante y perdió dos en condición de local, el funcionamiento del equipo no gustaba a los hicnhas lo que hizo insostenible que el uruguayo continuara en el cargo.



El presidente de Snata Fe Juan Carreño habló para Caracol Radio y esto comentó: "Vamos a encontrar el camino, todo va a mejorar... Por eso estamos tomando decisiones, porque sabemos que lo primordial es jugar bien. Yo estoy seguro que el equipo va a levantar... Van cuatro fechas, esto no es como se empieza sino como se termina. El fútbol tiene dos módulos, defensivo y ofensivo, Santa Fe es uno de los mejores en el primer modulo".

Sobre el ambiente de trabajo que tenía el uruguayo esto comentó el dirigente del club bogotano: "El ambiente de trabajo fue difícil con Guillermo, desde el principio muchas personas no lo recibieron bien. Deberíamos esperar a que se termine el campeonato, solo van cuatro fechas y ya sacamos conclusiones... En Colombia no valoramos nada, pasa algo malo y ya todo es terrible. Yo veo que Omar entrena todos lo días, lo quiero ver jugar más.



Sobre las diferentes incorporaciones y ventas del equipo esto dijo Carreño, "El tema económico en el fútbol colombiano es fundamental, acá la idea es vender... La salida de Morelo y Gordillo no fue por nada malo, ellos piensan en su familia y lo económico tuvo gran importancia. Guillermo entendió su salida de Santa Fe, él piensa que tiene argumentos sólidos de su salida y no esta de acuerdo".

Carreño comentó las razones por las cuales se tomó esta decisión en el arranque del campeonato, "El equipo tuvo cosas interesantes el semestre anterior y llegamos a los ocho y salimos por penales; nos parecía injusto tomar la decisión de sacarlo en ese momento, no había razones conflictivas. Desafortunadamente las cosas cambiaron en estas cuatros fechas, se tomó la decisión correcta por el bien del profesor y del club".



Además, el presidente de Santa Fe dijo: "A los jugadores no se les olvida jugar de la noche a la mañana, el equipo no juega suelto como debería jugar, hay jugadores que podrían tener mas minutos, esperemos que el talento aparezca y que la contundencia aparezca con el Coco Perea".



Finalmente sobre el próximo entrenador, esto dijo el presidente de Santa Fe, "Hernán Torres y Wilson Gutiérrez son opciones reales para dirigir a Santa Fe. En las próximas horas podemos decidir cuál será el técnico definitivo de Santa Fe", concluyó.





