José Cuadrado ya piensa en hacer una gran campaña con Nacional 

José Fernando Cuadrado se convirtió en la primera incorporación de Atlético Nacional para el 2019. Una vez que Nacional pudo conseguir la medida cautelar por parte del TAS, anunció la contratación del arquero.

Cuadrado se sumó a la concentración del equipo verde en Bogotá, y antes del partido contra América, por el Torneo Fox Sports, habló de su llegada..



“Estoy llegando a la institución, conociendo el andamiaje, todo lo que representa Nacional, conociendo a mis compañeros, así que de a poco uniéndome a los trabajos y estar a punto para todo lo que viene”, dijo Cuadrado.

El portero reveló que la negociación con Nacional fue fácil, pero todo dependía de la medida cautelar. “Primero tocaba esperar que la situación que estaba ahí en espera se resolviera. Después todo fue muy fácil hacer todo el trámite para llegar a un acuerdo”.



“De a poco el equipo irá encontrado y consolidando los conceptos. Aún no conozco que conceptos se pueden presentar en la parte deportiva, pero ya me iré afianzando. Estamos todos muy optimistas que este trabajo dará sus frutos”, comentó sobre cómo ve a Nacional actualmente.



Para finalizar, el nacido el Valledupar le dejó un mensaje a la hinchada. “Muchas gracias a todos por la bienvenida. He sentido el apoyo del hincha y solo esperen el compromiso de José Cuadrado hacia una institución”.



Simón Gómez Córdoba

Corresponsal Futbolred en Medellín