'No encontramos el juego que queremos para Millonarios': Pinto

El entrenador de Millonarios, Jorge Luis Pinto, habló en rueda de prensa luego de la derrota de su equipo contra Pasto 1-0 en Ipiales. El DT expresó su preocupación por el rendimiento de algunos jugadores. Estas fueron sus declaraciones tras el encuentro:

Análisis del partido...

Hubo múltiples errores especialmente en el criterio con la pelota, le permitimos al rival esporádicamente atacar. Un gol que nace de un descuido, que se da en un momento inoportuno, no me voy contento con el partido, no se ganaron puntos y eso no lo deja como técnico tranquilo.

¿Qué le faltó a Millonarios?

No encontramos el fútbol que queremos para Millonarios, tenemos una propuesta diferente a lo que en algunas partes del partido hicimos hoy, por ratos jugamos lo que queremos jugar y por ratos no. Nos faltó un poco más de profundidad de área, no reaccionamos cuando nos hicieron el gol y ese no es el fútbol que quiero con Millonarios, no estuvieron en el mejor momento algunos jugadores, algunos descuidos en el primer tiempo que nos costaron riesgo, por encima de todo nos faltó fútbol.

¿Cree que tuvo algo que ver la altura y las condiciones del terreno?

Millonarios no se puede quejar de la altura, nos faltó proponer y elaborar fútbol, volumen de ataque.





DEPORTES