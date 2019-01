‘Fuimos imprecisos, no encontramos la claridad’: Pinto

Jorge Luis Pinto, técnico de Millonarios, analizó la caída., 3-1, sobre Santa Fe.



Lo que menos le gustó. No fue un buen parido de Millonarios. Nos picó la pelota, vi al equipo impreciso. Hay que reconocer que Santa Fe aprovechó las jugadas, algunas por errores nuestros. Fue un partido brusco. Llevamos al partido en esa disputa. Cometimos errores, reaccionamos al segundo tiempo. Nos golpearon los goles.



Las indicaciones en el entretiempo. Jugamos el 80 por ciento del partido con líneas adelantadas. La corrección más importante fue que juguemos con la pelota, pero sin abusar, que estuviéramos pendientes de los rebotes. Ir perdiendo a los 8 minutos 2-0 nunca me había pasado. Santa Fe aprovechó eso y nos equivocamos. Queríamos solucionar cada uno el partido, olvidamos lo que hicimos el partido pasado. Fuimos imprecisos, no encontramos la claridad.



La defensa. No sé si en algún momento de la velocidad del partido nos equivocamos en no entregar rápido la pelota. No tuvimos simpleza ni sencillez para manejar la pelota.



