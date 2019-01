‘No los voy a defraudar’: Johan Arango

Controvertido por dónde se le mire y al mismo tiempo talentoso. Johan Arango fue uno de los primeros en incorporarse a la pretemporada de Santa Fe. El volante ofensivo inició su segunda etapa en el conjunto bogotano luego de su paso en 2017. En su primer ciclo tuvo partidos dónde fue determinante, pero también es recordado por algunos episodios de indisciplina. Hoy de vuelta a Santa Fe, asegura que viene a aportar en 2019.

Se ve buen ambiente en esta pretemporada. ¿Cómo avanza?

Todo muy bien, adaptándome a este excelente grupo y muy contento de estar acá.



¿Qué han hecho en estos primeros días de trabajo? ¿Están a doble jornada?

Sí, mucho físico. Preparándonos para lo que se viene. Esperar llegar a punto para la Liga para enfrentar un gran torneo y salir campeones.

🗣El mensaje de Johan Arango a la hinchada de Santa Fe 🦁en su regreso al equipo capitalino.



🎙️"No los voy a defraudar"



⚽️Toda la información de la pretemporada del 'león' en #CityNoticiasFDS #CityNoticiasFDS @Citytv pic.twitter.com/MtCLGxe3kQ — Juan Sebastián Navarrete V. (@juanse_91) January 8, 2019

¿Qué trabajo se hace específicamente en la mañana y que en la tarde?

En la mañana mucho kilometraje y por las tardes un poco de balón.



¿Cómo está físicamente? ¿Cómo se siente?

Muy bien. Yo me siento muy bien, a la altura del equipo, a la altura de los jugadores. Muy tranquilo.



¿Qué mensaje darle a la hinchada de Santa Fe? Algunos están felices por su regreso, otros no tanto.

Bueno, que tranquilos… Muy contento por la oportunidad que me dieron y que no los voy a defraudar.



Juan Sebastián Navarrete V.

Periodista CityNoticias