Cúcuta y Medellín empataron 2-2 en juego adelantado de la fecha 16

Apenas al minuto seis el Independiente Medellín demostró su intención de controlar el partido y quedarse con el triunfo. Leonardo Castro filtró un pase preciso para Diego Herazo quien aprovechó la débil resistencia del local y definió con fortaleza en el mano a mano con Juan Camilo Chaverra para adelantar en el marcador al equipo visitante. Cúcuta Deportivo intentó reaccionar, pero por momentos el afán de atacar y sumar hombres en zona ofensiva le hizo perder orden y claridad.

Al minuto 23 el equipo local tuvo una de las aproximaciones más claras luego de un centro de Henry Obando que terminó con un remate de cabeza de Luis Miranda que por poco sorprende al arquero González. Los de la frontera también lo intentaron con remates de media distancia, especialmente por intermedio de Jhon Hernández, pero la puntería no fue la necesaria para inquietar el arco visitante.



Comenzando el periodo complementario Cúcuta Deportivo envió a la cancha al argentino Matías Pérez con la intención de ganar profundidad y adueñarse del control del balón. El cambió surtió efecto y fue el volante extranjero el encargado de provocar al minuto 13 una falta en el área por agarrón de Diego Arias que terminó tumbando a Pérez y generando la sanción de penalti por parte del árbitro central del compromiso. El cobro fue ejecutado categóricamente por Jonathan Agudelo quien engañó al golero visitante y empató las acciones.



Los “motilones” no se conformaron con el empate y siguieron jugando con las líneas adelantadas en busca del triunfo. Al minuto 23 Cúcuta generó una acción claro con la combinación entre Duarte y Agudelo, y un minuto más tarde fue el argentino Pérez quien estuvo cerca de anotar con un remate a ras de césped. Medellín le apostó al contragolpe para tratar de sorprender y tuvo en Germán Cano su hombre más importante con dos aproximaciones que inquietaron la zaga del local.



Al minuto 39 y cuando el local hacía más por el partido, el goleador del visitante apareció y anotó. El juvenil Andrés Rodríguez remató de media distancia y en la trayectoria del balón se atravesó Germán Cano para desviarlo, descontrolar al golero local y lograr la ventaja para el equipo antioqueño. Cúcuta Deportivo no bajó los brazos y ubicó todos sus hombres en campo rival. En la última jugada del partido y cuando el desenlace parecía triunfo visitante, el lateral cucuteño Mauricio Duarte aprovecharía un rebote y desde fuera del área enviaría el balón al fondo de la red con un potente remate de pierna izquierda que desencadenó la celebración de la hinchada motilona.



El juez levantó lo brazos y acabó un compromiso entretenido donde Cúcuta salvó un punto sobre la hora y Medellín dejó escapar una buena oportunidad de meterse en el grupo de los ocho.

Síntesis

Cúcuta Deportivo: Juan Camilo Chaverra (6), Henry Obando (4), Braynner García (5), Javier López (4), Mauricio Duarte (6); Harrinson Mancilla (6), Diego Chica (5), Jhon Hernández (6), Luís Miranda (5), Jeysen Núñez (5) y Jhonathan Agudelo (7). DT: Sebastián Méndez.



Independiente Medellín: David González (6); Elvis Perlaza (5), Jesús Murillo (5), Héctor Urrego (4), Luis Tipton (6); William Parra (5), Carlos Sinisterra (6), Diego Arias (5), Diego Herazo (6); Leonardo Castro (6) y German Cano (7). DT: Octavio Zambrano.



Partido: Bueno.



Goles Cúcuta Deportivo: Jonathan Agudelo (15 ST) y Duarte (45+4 ST)



Goles Independiente Medellín: Herazo (6 PT) y Cano (39 ST)



Cambios Cúcuta Deportivo: Matías Pérez (7) por Chica (1 ST), Jame Castro (6) por Obando (10 ST) y Lisandro Cabrera por Miranda (35 ST)



Cambios Independiente Medellín: William Arboleda (5) por Herazo (5 ST), Ever Valencia (6) por Sinisterra (9 ST) y Andrés Rodríguez por Leonardo Castro (22 ST)



Expulsados Cúcuta Deportivo: No hubo.



Expulsados Independiente Medellín: No hubo.



Amonestados Cúcuta Deportivo: Mancilla (45 PT) y Hernández (45+2 ST)



Amonestados Independiente Medellín: Perlaza (33 PT), Tipton (43 PT), Arias (13 ST), González (37 ST)



Detalle: Cúcuta Deportivo sumó su tercer juego consecutivo sin poder ganar.



Figura: Matías Pérez, Volante Cúcuta Deportivo (7).



Estadio: General Santander.



Asistencia: 10.000 Espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Andrés Rojas (6).



DIEGO CLAVIJO RANGEL

Para EL TIEMPO

Cúcuta