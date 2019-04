Cúcuta se cae de los primeros lugares: recibe al Deportivo Pasto 

Luego de cuatro partidos sin ganar y evidentes problemas futbolísticos en la conformación de la nómina base por lesiones y sanciones, los de la frontera recibirán al Pasto obligados a recuperar la senda victoriosa que en la primera parte del campeonato los tuvo en el liderato de la Liga. Errores defensivos y bajo nivel de algunos jugadores han propiciado el discreto rendimiento de las últimas jornadas donde sólo se sumó 1 punto de 12 disputados.

“A mí no me gustan las excusas y en Cali quedé sorprendido por el bajo nivel que mostramos. Debemos dar vuelta a la página, pero hay que entender que estamos en un bache y de esto hay que salir rápido. Yo creo por momentos la parte física nos ha costado por la seguidilla de partidos. Tenemos que hacer una autocrítica grande porque la situación lo amerita. Seguimos cerca en la tabla y debemos ganar en casa”, explicó Sebastián Méndez, director técnico del Cúcuta Deportivo.



En la nómina del conjunto motilón sería novedad la reaparición de James Castro como lateral derecho desde primer minuto, así como el regreso de Harrison Mancilla a la línea de volantes tras pagar fecha de suspensión por acumulación de amarillas. Otra de las variantes sería la vuelta de Luis Miranda a la generación de fútbol ofensivo junto a Jeysen Núñez y Matías Pérez. Cúcuta sabe que Deportivo Pasto es un rival directo en la tabla de posiciones donde solo los separa tres puntos, así como en la tabla del promedio donde están empatados con 109 unidades.



“Han sido días difíciles pero la mentalidad del grupo sigue estando fuerte porqué tenemos claro lo que queremos. Es indudable que atravesamos un mal momento, pero no se nos pudo olvidar jugar al fútbol. El calendario ha sido exigente y se ha sentido el rigor de los partidos. Ahora en casa frente a Pasto no queda otra opción sino la de salir a ganar. Estamos en la pelea y queremos mantenernos en la parte alta de la tabla de posiciones”, puntualizó el experimentado volante Diego Chica.

Pasto va por su quinta victoria victoria en línea

Con emoción indescriptible, se encuentran los diversos sectores ciudadanos, por la forma como viene jugando el Deportivo Pasto, que ya completa cuatro triunfos en línea, mantiene un invicto de 360 minutos del pórtico en cero gracias a la actuación de Neto Volpi y una zaga concentrada y el haber derrotado a los cuatro grandes del fútbol colombiano, iniciando la racha contra el Deportivo Cali, luego el Once Caldas, sigue Los Millonarios y el sábado en la noche al Atlético Nacional, todos por idéntico marcador 1-0, dos triunfos en casa (Cali-Millos) y dos en la sede de sus rivales (Caldas y Nacional), generando una confianza por la forma como está jugando.



Ahora, el reto será con un rival directo como lo es el Cúcuta Deportivo, cotejo programado para este miércoles en el estadio General Santander, en donde espera conseguir un resultado positivo, para seguir sumando y mantenerse en el grupo privilegiado de los ocho.



Alexis García, el técnico que devolvió la risa a los pastusos, ha indicado que ya está con el equipo ideal, el contar con jugadores dispuestos a seguir brindando las satisfacciones, entiendo que el fútbol es una fiesta y ha podido descifrar las intenciones de los rivales, lo que los ha obligado a estar más concentrados, para sacar rendimientos satisfactorios y entendiendo el accionar de sus pupilos.



En todos los estamentos se comenta como el equipo ha tenido un repunte en las últimas cuatro fechas, esperando mantener la hegemonía con el Cúcuta Deportivo al que lo ha derrotado en su casa y aspira a seguir sumando el invicto, esperando superar lo hecho bajo la orientación de Miguel Auguto Prince, Nestor Otero Carvajal, Santiago Escobar, Hector Quintabani y Flabio Torres, sin llegar a un quinto juego consecutivo, esperando que, con Alexis García, se logre ese record del equipo pastuso.



Para enfrentar a los motilones, el Pasto ya podrá contar con Daniel Giraldo luego de cumplir la fecha obligada por las cinco tarjetas amarillas y el de Ray Vanegas, que le ha dado el triunfo en dos partidos cruciales.

Alineaciones probables:

Cúcuta Deportivo: Juan Camilo Chaverra; James Castro, Brayner García, Javier López, Mauricio Duarte; Diego Chica, Harrison Mancilla, Jeysen Núñez, Matías Pérez, Luis Miranda; Jonathan Agudelo.



Deportivo Pasto: Neto Volpi, Fabián Viáfara, Geisson Perea, José Ortiz, Mairon Quiñonez, Ederson Moreno, Camilo Ayala, Daniel Giraldo, Mariano Vásquez, Jown Cardona y Andrey Estupiñán.



DIEGO CLAVIJO

Para EL TIEMPO

Cúcuta





RAMIRO ROSERO ARTEAGA

Para EL TIEMPO

Pasto