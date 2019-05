Mientras asume Comesaña, Junior busca los cuadrangulares

Junior de Barranquilla, con 30 puntos, espera confirmarse en el grupo de los ochos mejores, clasificar a los cuadrangulares semifinales y salir de la pequeña crisis, tras la salida del técnico, Luis Fernando Suárez.

Luego de un comienzo de temporada donde parecía un clasificado, en el Cúcuta el buen fútbol desapareció y la eliminación se materializó.

Conozca las cuentas de cada equipo para clasificar en la Liga



Sumar cuatro puntos de los últimos 30 selló la inesperada caída libre del elenco motilón que ahora afrontará la última jornada con la ilusión de sumar para no caer en zona de descenso directo de donde solo lo separa un punto.



“El responsable soy yo. No logramos dar tres pases seguidos así que no se trata de ambición sino de que jugamos mal. No supimos leer el partido en Cali y las llegadas que tuvimos no las concretamos. Pido disculpas a la afición de Cúcuta por esta campaña. Los jugadores hacen lo que pueden y yo como técnico me hago cargo de las decisiones y los resultados”, explicó el técnico argentino Sebastián Méndez reflexionando tras la eliminación en Cali.



Harrison Mancilla por acumulación de tarjetas amarillas y Jefferson Solano por lesión serían dos de los jugadores que no estarían disponibles para la nómina en el conjunto de la frontera. La intención al interior del camerino rojinegro es tratar de terminar el campeonato de la mejor manera, teniendo en cuenta la incómoda situación en la tabla del descenso y el jugar en casa la última fecha.



En Cúcuta no se descarta la presencia en el grupo de convocados de algunos jugadores de la cantera que han venido haciendo un buen trabajo con el equipo Sub 20.

“Mi renuncia está siempre puesta sobre la mesa y a disposición del presidente del club porque yo soy un empleado del Cúcuta Deportivo. Cuando ellos decidan terminar mi contrato laboral yo estaré de acuerdo porque a mí no me gusta mantenerme en los cargos porque sí, yo nunca he sido así y no lo haré ahora. Yo estoy agradecido con los directivos, la ciudad y el grupo porque me han acogido de la mejor manera y siempre me han respetado”, puntualizó el timonel rojinegro al ser indagado sobre la posibilidad de abandonar la institución.



Extraoficialmente se conoció que el argentino Pablo Garabello, ex asistente técnico de José Pékerman en la Selección Colombia, es el nombre que mejor se acomoda a las pretensiones de la junta directiva del Cúcuta Deportivo para reemplazar a Sebastián Méndez una vez terminado el juego contra el Junior de Barranquilla.



Enfrentar como visitante al Cúcuta cuando ya el cuadro motilón se encuentra sin opciones de llegar al octogonal de la Liga Águila es quizás lo más reconfortante para Junior, equipo al que le cuesta jugar bien, marcar goles y por ende ganar.



Además, los rojiblancos ayer se quedaron sin entrenador, tras la salida de Luis Fernando Suárez). Para el juego de este domingo fue encargado Luis Grau, mientras Julio Comesaña asume en propiedad.



Junior llegó a 30 puntos y es cuarto en la tabla tras un lánguido empate, ¡su número 12!, conseguido ante Alianza Petrolera en casa el jueves pasado.



El juego ante Cúcuta será mañana desde las 3:30 p. m. en el estadio General Santander de la capital nortesantandereana.



"Este grupo de jugadores siempre da la pelea, a nosotros nunca nos van a dar por muertos, siempre vamos a estar al pie del cañón, aunque las cosas no estén saliendo tan bien como queremos. Lo emocional juego mucho dentro de la cancha”, manifestó el guardameta uruguayo Sebastián Viera.



Alineaciones probables:

Cúcuta: Juan Camilo Chaverra; James Castro, Orlando Pérez, Darwin Carrero, Mauricio Duarte; Diego Chica, Mateo Muñóz, Carlos Mosquera, Luis Miranda, Matías Pérez; Jonathan Agudelo.



Junior: Sebastián Viera); Marlon Piedrahita, Rafael Pérez, César Haydar, Gabriel Fuentes; Luis Narváez, Víctor Cantillo; Luis Díaz, Fredy Hinestroza; Teófilo Gutiérrez y Michael Rangel.



Diego Clavijo y Wilhelm Garavito

Para EL TIEMPO