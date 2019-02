Cúcuta va por el puntaje perfecto en el arranque de la Liga

Cúcuta Deportivo ha tenido un retorno soñado a la primera división del fútbol colombiano. Un triunfo en casa contra Águilas y a domicilio frente Santa Fe, hacen que los de la frontera parcialmente lideren el fútbol colombiano y trabajen llenos de confianza para lo que viene. Aunque está claro que el principal objetivo es mantener la categoría, al interior del grupo se piensa en poder conseguir objetivos más importantes y sacar provecho de la continuidad de buena parte de la nómina del año anterior, lo cual ha resultado fundamental para sumar seis puntos. Este domingo cuando reciban a Envigado, el equipo ‘motilón’ repetiría la nómina que a mitad de semana obtuvo la victoria en El Campín.

“Los goles me han llenado de confianza para afrontar lo que viene. El profesor me ha dado la confianza y le estoy respondiendo con buenas actuaciones. En este equipo ha sido fundamental la unión, todos corremos, nos sacrificamos y nos brindamos al máximo por la institución. No hemos ganado nada, mantenemos los pies sobre la tierra y está claro que la Liga apenas comienza.”, dijo el volante ofensivo Luis Miranda que suma tres anotaciones en dos partidos.



En el departamento médico permanecen Henry Obando por una contractura en el musculo posterior derecho y Wilder Guisao, quien llegó como refuerzo, pero aún no está en forma para debutar vestido de rojo y negro. En las últimas horas el Cúcuta Deportivo hizo oficial la contratación de Lisandro Cabrera, atacante argentino de 21 años formado en las divisiones menores de Boca Juniors y con pasado reciente en Newell´s Old Boys. Este domingo en el General Santander son esperados más de 25.000 aficionados debido a la buna campaña del grupo liderados por Sebastián Méndez.



“Envigado es un buen rival, tiene un grupo joven que corre todo el partido y que se quiere mostrar. Nosotros tenemos que estar tranquilos, seguir jugando el buen futbol de las dos primeras fechas y atacar de manera inteligente. Siempre hay que hacer respetar la casa y esa es la consigna de este grupo, ante nuestra afición no podemos dejar escapar puntos”, concluyó el volante Jeysen Núñez acerca del rival y la propuesta de juego del onceno fronterizo.

Envigado quiere dejar a Cúcuta sin liderato

La satisfacción de haberse traído un punto en la visita a Pasto tiene a Envigado con altas expectativas de lograr una buena presentación como visitante en Cúcuta.



Para los envigadeños el resultado 1-1 en la capital nariñense fue un sinsabor para ellos porque comenzaron ganando y no aguantaron el marcador en el segundo tiempo.



Es por eso que este domingo, cuando visiten a Deportivo Cúcuta, que arrancó la Liga con dos victorias, goleada 3-0 a Rionegro y 1-2 a Santa Fe en condición de visitante, esperan hacerles un buen partido y volver a llevar puntos a la tabla de posiciones.



Cabe recordar que la tabla en la que el Naranja necesita sumar puntos más rápido es en la tabla del descenso, pues ya Cúcuta lo superó con 94 puntos, también está por encima de los antioqueños el conjunto de Deportivo Pasto, con 93; los de Lara sólo le ganan la posición a Alianza Petrolera, 91, y Unión Magdalena, 89 unidades.



“La idea es hacer goles, nuestra debilidad el semestre pasado fue no expresarnos en el arco contrario, contra Pasto pudimos anotar, fue un momento muy bonito, esperamos que este domingo contra Cúcuta podamos repetir una buena presentación y nos quedemos con los tres puntos”, manifestó Michael Gómez, autor del único gol en Pasto.



Mientras que el técnico Eduardo Lara argumentó que va a ser un duelo que no es tradicional, uno que hace tiempo no se ve en el país, que van a visitar a un equipo que comenzó muy bien este semestre y que tiene grandes jugadores.



“En Pasto estuvimos ordenados, nos basamos en lo táctico, batallamos a pesar de lo duro del terreno y de la altura, pudimos haber hecho más goles, pero fallamos las opciones”, finalizó el técnico Lara.

Alineaciones probables

Cúcuta Deportivo: Juan Camilo Chaverra; James Castro, Brayner García, Darwin Carrero, Mauricio Duarte; Diego Chica, Harrinson Mancilla, Matías Pérez, Luis Miranda, Jeysen Núñez; Jhonathan Agudelo.



Envigado: Jefersson Martínez; Cristian Arrieta, Carlos Terán, Francisco Báez y Nicolás Giraldo; Juan Alberto Rojas, Jairo Palomino, Alexis Zapata y Neyder Moreno; Michael Gómez y Wilfrido de la Rosa.

D.T.: Eduardo Lara.



Diego Clavijo

Para EL TIEMPO

Cúcuta





Esteban Torres Arbeláez

Para EL TIEMPO

Envigado