Vuelve el clásico del oriente a la Liga: Cúcuta vs. Bucaramanga

Motivados por el liderato, el invicto y las buenas presentaciones, los dirigidos por Sebastián Méndez saben que el clásico del oriente colombiano será una nueva oportunidad para reafirmar la comunión existente con los aficionados y con el buen fútbol que les ha permitido sumar 10 puntos de 12 posibles. Para esta jornada la venta de boletería ha sido alta y se espera casa llena para el tradicional duelo entre los equipos del Gran Santander.

“Indudablemente el clásico es un partido especial por lo que significa para los aficionados enfrentar al rival de la región. Nosotros deportivamente estamos mentalizados en obtener un buen resultado, seguir por este camino de la efectividad y sumar tres puntos más que nos consoliden en la parte alta de la tabla de posiciones donde hemos permanecido desde que comenzó el campeonato”, comentó el zaguero central Brayner García.



Los trabajos del equipo motilón apuntan a una continuidad en la nómina que venció en la fecha anterior a Once Caldas en Palograndre. Los jugadores que han tenido pocos minutos hicieron parte del empate a tres goles por Copa frente a Valledupar donde fueron observados por el cuerpo técnico para ser incluidos en la convocatoria del domingo. Los “motilones” esperan un rival con muchos hombres en defensa y apostándole al contragolpe para generar riesgo. Para este partido, la comisión local de seguridad no permitirá el ingreso de barras organizadas del Atlético Bucaramanga o elementos distintivos del equipo.



“Tenemos que tener mucha tranquilidad e inteligencia para saber en qué momento buscar el arco contrario. Entendemos que desde la tribuna llegará mucha energía y emoción pero nosotros no nos podemos dejar llevar por ese ritmo. Hay que estar bien parados y aprovechar las opciones de riesgo que tengamos para definir con la contundencia de nuestros delanteros”, dijo el volante de marca Diego Chica.

Bucaramanga va por su segunda victoria en la Liga

Atlético Bucaramanga visita a Cúcuta Deportivo en lo que será el clásico del oriente colombiano, compromiso válido por la quinta fecha de la liga I – 2019. El equipo leopardo que no atraviesa su mejor momento, enfrenta un líder sólido como el onceno motilón.



Tres sesiones de entrenamiento y dos prácticas de fútbol fueron suficientes para ajustar los movimientos tácticos dentro de la cancha. El poder resolutivo en el frente de ataque, es un aspecto que a diario se trabaja con el equipo ante la falta de un goleador en la plantilla auriverde.



“Seguimos convencidos que las repeticiones y el trabajo nos debe llevar al gol, estamos buscando y ensayando diversas alternativas que nos permitan generar y convertir goles que nos hacen falta. Disputar los clásicos siempre será importante, por eso nos hemos preparado de la mejor forma, respetando a un rival como Cúcuta que es líder del fútbol colombiano”, expresó el director técnico de Atlético Bucaramanga Flabio Torres.



Ahora bien, el retorno a prácticas del delantero Roque Caballero, permite generar una nueva alternativa en el camino a gol. El paraguayo ya se recuperó de su lesión muscular y espera ser alternativa en el equipo leopardo.



“Estoy en plenitud de condiciones para aportar mi fútbol al equipo. Necesitamos anotar goles que son los que finalmente nos dan las victorias y los puntos que necesitamos”, afirmó el delantero auriverde Roque Caballero.



De otra parte, hay que manifestar que el defensa central Jhonatan Ávila salió lesionado en el compromiso de copa frente al onceno Alianza Petrolera, en definitiva son tres jugadores que se encuentran resentidos y hacen que la plantilla sea corta para afrontar la alta competencia.



“Sabemos que los clásicos son muy disputados, nadie quiere regalar nada, ellos son líderes, pero nosotros tendremos que ir por un resultado positivo”, expresó el volante santandereano Sherman Cárdenas.



Así pues después de once años se volverá a disputar el clásico del oriente colombiano, donde en la última vez fue victoria para el equipo motilón.

Alineaciones probables

Cúcuta Deportivo: Jhonny Da Silva; James Castro, Brayner García, Javier López, Mauricio Duarte; Diego Chica, Harrinson Mancilla, Matías Pérez, Luis Miranda, Jeysen Núñez; Jonathan Agudelo.



Atlético Bucaramanga: James Aguirre, Harold Gómez, Camilo Mancilla, Jeison Quiñones, Marvin Vallecilla, Rafael Robayo, Cesar Quintero, Gabriel Gómez, Jhon Pérez, Sherman Cárdenas y Roque Caballero.

D.T.: Flabio Torres.





DIEGO CLAVIJO

Para EL TIEMPO

Cúcuta



JULIÁN CARREÑO

Para EL TIEMPO

Bucaramanga.