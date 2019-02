Cúcuta le ganó 1-2 a Once Caldas y es líder solitario de la Liga

Once Caldas y Cúcuta Deportivo, ambos invictos en la Liga y con 7 puntos cada uno en la tabla de posiciones se citaron en el estadio Palogrande de Manizales, con la idea de asumir el liderazgo del campeonato. Finalmente los orientados por Sebastián Ariel Méndez se alzaron con el triunfo 1-2 y son líderes solitarios.

El partido comenzó enredado, sin embargo, la nómina alterna expuesta por el manizaleño trataba de darle claridad a su estrategia futbolística con balones internos, los cuales cortaba oportunamente la visita.



Si bien se transitaba del lado de los cucuteños, fueron estos quienes generaron la primera aproximación con un disparo de Jonathan Agudelo, que desvió Gerardo Amílcar Ortiz, al primer tiro de esquina.



Los laterales Lewis Ochoa y Elvis Mosquera se encargaban de iniciar las movidas de ataque por las bandas, las cuales inquietaron a la defensa ‘motilona’, que vio como por poco cae su valla con un remate de media distancia del volante Sebastián Guzmán, quien puso a vibrar el horizontal.



La vocación ofensiva del ‘albo’ era efectiva gracias a las rápidas transiciones de sus futbolistas, que sometieron a los de la frontera, que en otra ocasión volvieron a vivir un susto con un lance de Hárlin Suaréz que besó el travesaño.



Se pensaba que el dueño de casa iba a abrir el marcador, pero en el segundo tiro de esquina del norte santandereano cayó su portería, luego de que Javier López estrellara la pelota en el vertical, y tras el rebote volvió a descargar al costado derecho de Ortiz, que pese al esfuerzo no pudo alcanzar el violento disparo del central.



El ‘albo’ insistía en poner contra las cuerdas a su rival, en procura de igualar las acciones, no obstante fue más efectivo el cerrojo de los ‘rojinegros’, que se fueron al receso con el liderato.



El cafetero insistió con la misma propuesta en el complemento con sus desbordes para llegar al área custodiada por Jhonny Da Silva, aunque el ‘doblemente glorioso’, puso en apuros a Amílcar con el reto propuesto por Luis Miranda, que a quemarropa detuvo el paraguayo.



El fútbol le dio un premio al caldense, que alcanzó la paridad por medio de Juan José Salcedo, que aprovechó un rechazo de Da Silva, después de la fusilada de Guzmán y la pena máxima que no le sancionaron a Jean Carlos Blanco, en el que el delantero no renunció a escoltar a sus compañeros, cuya solidaridad le entregó su segundo gol en la temporada con el ‘merengue’.



Pese a que todo parecía favorecerles a los dueños del estadio Palogrande, un taquito del recién ingresado John Hernández silenció al coloso de la 62, luego de que ‘la goma’ con su vistosa anotación le entregara la victoria al Cúcuta, que asume el comando del rentado con 10 puntos.

Síntesis



Once Caldas 1 – 2 Cúcuta Deportivo

Once Caldas: Gerardo Amílcar Ortiz (5); Lewis Ochoa (6), Andrés Felipe Correa (), José Luis Moreno (4) y Elvis Mosquera (6); Hárlin Suárez (6), Sebastián Guzmán (6) y Carlos Lizarazo (6); Kevin Londoño (5), Jean Carlos Blanco (6) y Juan José Salcedo (6). D.T.: Hubert Bodhert.



Cúcuta Deportivo: Jhonny Da Silva (6); Henry Obando (5), Braynner García (6), Javier López (7) y Mauricio Duarte (5); Diego Chica () y Harrinson Mancilla (6); Luis Miranda (6), Matías Pérez (7) y Jeysen Núñez (6); Jonathan Agudelo (6). D.T.: Sebastián Ariel Méndez.



Partido: Intenso.



Cambios en Once Caldas: Javier Reina (6) por Carlos Lizarazo (8 ST), Marcelino Carreazo (5) por Kevin Londoño (18 ST) y Ricardo Steer (SC) por Jean Carlos Blanco (23 ST).



Cambios en Cúcuta Deportivo: James Castro (6) por Henry Obando (37 PT), John Hernández (7) por Jeysen Núñez (13 ST) y Carlos Mosquera (SC) por Matías Pérez (32 ST).



Gol de Once Caldas: Juan José Salcedo (9 ST).



Goles de Cúcuta Deportivo: Javier López (28 PT) y John Hernández (15 ST)



Amonestados Once Caldas: Lewis Ochoa (13 PT) y José Luis Moreno (45 ST).



Amonestado Cúcuta Deportivo: Diego Chica (41 ST).



Expulsados: No hubo.



Figura: John Hernández (7).



Estadio: Palogrande.



Asistencia: 8.791 espectadores.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Carlos Betancur Gutiérrez (5).



Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales