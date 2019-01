Cúcuta regresó a la Liga goleando 3-0 a Rionegro

El juego tuvo un fútbol intenso desde los primeros minutos, especialmente por cuenta del equipo local que quiso poner sus condiciones inclinando la cancha por intermedio del argentino Matías Pérez como el generador de las acciones ofensivas. Los de la frontera también lo intentaron de media distancia con remates de Chica y Núñez que estuvieron cerca de anotar. Rionegro lució prudente y bien parado, sin adelantar mucho las líneas y analizando la propuesta del conjunto motilón. Para la visita, Jáder Obrian como volante extremo por zona derecha fue el hombre más desequilibrante con su salida rápida y sus frecuentes incursiones al ataque.

Al minuto 18 el Cúcuta Deportivo lograría abrir el marcador por intermedio de Luis Miranda luego de una buena jugada por la banda derecha que provocó un centro de Jeysen Núñez que atravesaría toda el área para encontrar en Mirada el receptor ideal llegando por el segundo palo para enviar el balón al fondo de la red con un toque sutil que desencadenó el jubilo de los hinchas locales que volvían a celebrar un gol en primera división.



Rionegro tuvo la opción más clara de empatar en la primera parte al minuto 43 tras un centro de Jáder Obrian, que conectó de cabeza el argentino Leandro Velásquez enviando el balón por encima del horizontal de la portería norte del estadio General Santander por apenas unos centímetros.



En el periodo complementario el equipo visitante salió con mejor actitud para recuperar protagonismo en el juego, pero un par de errores que fueron capitalizados por el Cúcuta Deportivo pusieron cifras concretas al marcador. Apenas al minuto 6 el recién ingresado David Rivas hizo una devolución que no fue controlada por Malagón permitiendo a Jhonathan Agudelo quedar mano a mano y definir con la punta del botín derecho ante la salida del arquero.



Cinco minutos más tarde y sin recuperarse anímicamente del 2-0, Rionegro volvería a facilitarle las cosas al Cúcuta Deportivo. En esta oportunidad el arquero Juan David Valencia al intentar salir jugando terminó entregándole el balón al atacante Jhonathan Agudelo quien simplemente tuvo que empujar el balón al fondo de la red para sellar una contundente victoria del conjunto local.



El amplio resultado a favor del conjunto de la frontera llevó el partido a un tramite donde se jugó más en la mitad de la cancha que en las zonas de peligro. Los dos entrenadores movieron sus alternativas, pero esto no generó grandes cambios en el desarrollo de las acciones. Los de casa administraron la diferencia con inteligencia mientras que los visitantes nunca encontraron argumentos para generar profundidad e inquietar la portería de Juan Camilo Chaverra.

Síntesis.

Cúcuta Deportivo 3 – Rionegro 0

Cúcuta Deportivo: Juan Camilo Chaverra (6), Henry Obando (6), Braynner García (7), Darwin Carrero (6), Mauricio Duarte (6); Harrinson Mancilla (6), Diego Chica (7), Matías Pérez (8), Luís Miranda (7), Jeysen Núñez (6) y Jhonathan Agudelo (8). DT: Sebastián Méndez.



Rionegro: Juan Valencia (3); Daniel Muñóz (4), Carlos Ramírez (5), Jerson Malagón (3), Luís Mosquera (4); Alexis Hinestroza (5), Francisco Rodríguez (5), Leandro Velásquez (6), Jáder Obrian (6); Víctor Aquino (5) y Miguel Murillo (5). DT: Jorge Luís Bernal.



Partido: Bueno.



Goles Cúcuta Deportivo: Miranda (18 PT), Agudelo (6 ST y 11 ST).



Goles Rionegro: No hubo.



Cambios Cúcuta Deportivo: James Castro por Obando (19 ST), Wilberto Cosme por Agudelo (26 ST) y Jhon Hernández por Pérez (29 ST).



Cambios Rionegro: David Rivas (4) por Hinestroza (1 ST), Maximiliano Freitas (4) por Aquino (1 ST) y Yilton Díaz por Obrian (26 ST).



Expulsados Cúcuta Deportivo: No hubo.



Expulsados Rionegro: No hubo.



Amonestados Cúcuta Deportivo: Carrero (30 ST).



Amonestados Rionegro: Velásquez (35 PT), Hinestroza (38 PT) y Rivas (21 ST)



Detalle: Cúcuta Deportivo regresó a la Liga goleando a Rionegro en el General Santander.



Figura: Matías Pérez volante Cúcuta Deportivo (8).



Estadio: General Santander.



Asistencia: 10.000 Espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Edilson Ariza (8).



DIEGO CLAVIJO RANGEL.

Para El Tiempo

Cúcuta