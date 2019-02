Cúcuta celebra el triunfo en el clásico y el liderato en la Liga

La fecha 5 de la Liga de Colombia revivió el clásico del Oriente, Cúcuta Deportivo derrotó 3-2 a Atlético Bucaramanga en el estadio Genreal Santander. El equipo local se fue adelante con goles de Jonathan Agudelo (13') y Luis Miranda (19'), antes de finalizar el primer tiempo John Freddy Pérez (40') y Gabriel Gómez (45+3') igualaron en el encuentro. Carlos Mosquera al minuto 93 sentenció el triunfo 3-2 a favor del Cúcuta.

Desde el comienzo el equipo local salió con actitud ofensiva y parando sus líneas en terreno del visitante. Al minuto 5 un remate de Luis Miranda bien controlado por James Aguirre sería el anuncio del tramite que tuvo el partido los primeros 20 minutos.



Al minuto 12 y tras un saque de banda, James Castro hizo una acción individual que le permitió llegar a línea de fondo y enviar un centro a media altura que encontró como receptor a Jhonathan Agudelo quien anticipó a los zagueros visitantes y de cabeza anotaría el primer gol de la tarde. Los “motilones” no levantaron el píe del acelerador y siguieron atacando por esa zona, siendo nuevamente Castro el protagonista de un centro similar al del primer gol, pero esta vez teniendo como receptor a Luis Miranda, quien también de cabeza pondría a celebrar el 2-0 a favor de los locales cuando apenas el reloj marcaba el minuto 19 de la etapa inicial.



A pesar de lucir confundido y sin ideas, Atlético Bucaramanga ajustó su línea defensiva, recuperó el control del balón y empezó a ganar metros en el terreno de juego que fueron fundamentales para la reacción lograda.



Al minuto 39 y tras una gran jugada colectiva entre Cárdenas, Caballero y Pérez, este último capitalizaría un pase entre líneas para quedar mano a mano y definir con sutileza ante la salida del golero local. Los visitantes no se conformaron con el descuento y siete minutos más tarde lograrían el empate luego de un centro preciso de Jhon Pérez que encontró como receptor a Gabriel Gómez en el segundo palo quien con un potente cabezazo igualaría las acciones en una de las últimas acciones de la etapa inicial.

Finaliza el partido en el General Santander ante el @cucutaoficial por la Liga Águila l-2019⚽️ pic.twitter.com/rRRegUet4d — Atlético Bucaramanga (@ABucaramanga) 18 de febrero de 2019

El periodo complementario fue de ida y vuelta para ambos equipos. Cúcuta intentó generar peligro con pases largos buscando a Jhonathan Agudelo mientras que Bucaramanga le siguió apostando a la buena condición técnica de Pérez y Cárdenas para probar de media y larga distancia. Los dos equipos realizaron algunos cambios nominales en busca de alternativas de ataque, pero los hombres recién ingresados no fueron solución para cambiar la cara de un juego que tuvo la mayor parte de las acciones en la mitad de la cancha.



Al minuto 36 los “motilones” estuvieron cerca de irse adelante en el marcador tras un tiro libre ejecutado por Mauricio Duarte pero el remate se terminó estrellando en el horizontal de la portería norte del estadio General Santander. Luego a cuatro minutos del final quien la tuvo fue Luis Miranda en un mano a mano donde definió con más potencia que ubicación y desaprovechó una de las más claras del periodo complementario para el equipo de casa.



En la última jugada del partido llegaría el gol del triunfo para el equipo local. Luego de un remate de Mauricio Duarte que generó rebote al corazón del área, el recién ingresado Carlos Mosquera aparecería con un potente remate para enviar el balón al fondo de la red y darle el triunfo al quipo de la frontera que además de conseguir tres puntos se consolida como líder absoluto de la primera división del fútbol colombiano producto de tres vitorias y dos empates en las primeras cinco jornadas.

Cúcuta Deportivo 3 – Bucaramanga 2

Cúcuta Deportivo: Jhonny Da Silva (4), James Castro (6), Braynner García (6), Javier López (5), Mauricio Duarte (6); Harrinson Mancilla (5), Diego Chica (7), Matías Pérez (4), Luís Miranda (6), Jhon Hernández (5) y Jhonathan Agudelo (6).

DT: Sebastián Méndez.



Atlético Bucaramanga: James Aguirre (5); Harold Gómez (5), Camilo Mancilla (5), Jeison Quiñonez (4), Marvin Vallecilla (4); Rafael Robayo (5), Gabriel Gómez (6), César Quintero (4), Sherman Cárdenas (6); Jhon Pérez (6) y Roque Caballero (5).

DT: Flabio Torres.



Partido: Bueno.



Goles Cúcuta Deportivo: Agudelo (12 PT), Miranda (19 PT) y Mosquera (45+3 ST)



Goles Bucaramanga: Pérez (39 PT) y Gómez (45+2 PT)



Cambios Cúcuta Deportivo: Carlos Mosquera por Pérez (20 ST) y Jeysen Núñez por Hernández (27 ST)



Cambios Bucaramanga: Johan Caballero por Pérez (24 ST) y Yuber Asprilla por Quintero (40 ST)



Expulsados Cúcuta Deportivo: No hubo.



Expulsados Bucaramanga: No hubo.



Amonestados Cúcuta Deportivo: Miranda (23 PT), Agudelo (39 PT) y Castro (12 ST)



Amonestados Bucaramanga: Quintero (23 PT), Vallecilla (35 PT), Gómez (15 ST), Cárdenas (36 ST) y Aguirre (39 ST)



Detalle: Cúcuta Deportivo se quedó con los tres puntos y sigue siendo el líder absoluto de la liga



Figura: Diego Chica, volante Cúcuta Deportivo (7).



Estadio: General Santander.



Asistencia: 35.000 Espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Eder Vergara (5).



DIEGO CLAVIJO RANGEL.

Para El Tiempo

Cúcuta