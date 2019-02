Cúcuta empató 1-1 contra Envigado en el estadio General Santander

Por la fecha 3 de la Liga de Colombia, Cúcuta Deportivo igualó 1-1 contra Envigado en el estadio General Santander. Jairo Palomino adelantó a la visita. Jonathan Agudelo igualó para el conjunto local.

El comienzo del juego fue intenso por parte de ambos equipos que lo intentaron con remates de media y larga distancia. Por los locales Carlos Mosquera y por los visitantes Juan Mosquera fueron quienes probaron los reflejos de los arqueros. Al minuto 17 los motilones tuvieron que utilizar el primer cambio tras la lesión sufrida por Juan Camilo Chaverra luego de un fuerte choque con Wilfrido de la Rosa; en su lugar ingresaría el uruguayo Jhonny Da Silva.



Al minuto 38 el equipo visitante se fue adelante en el marcador tras la anotación del experimentado volante Jairo Palomino, quien capitalizó los errores de marca en una jugada con balón detenido donde Neyder Moreno envió un centro de forma precisa para que el capitán del equipo visitante llegara por la espalda de todos para conseguir el primer gol de la tarde.



Cúcuta Deportivo no bajó los brazos, adelantó las líneas y en el primer minuto de adición de la etapa inicial logró igualar las acciones tras una acción acrobática de Jhonathan Agudelo quien aprovechó un pase corto dentro del área y de media chilena sorprendió a todos enviando el balón al fondo de la red para sellar su tercera anotación del semestre y poner las acciones nuevamente en igualdad de condiciones.

En el segundo tiempo buena parte del tramite del partido se dio en la mitad de la cancha ante la falta de profundidad de los dos equipos. Por momentos apareció la pierna fuerte que generó múltiples faltas y disminuyó el ritmo del juego en comparación con la intensidad de la primera parte. Los de la frontera buscaron variantes en ataque con el ingreso de Solano y Cosme para complementar la presencia de Agudelo.



Al minuto 26 el Cúcuta Deportivo tuvo una de las más claras del periodo complementario tras un centro preciso de James Castro que impactó con la cabeza el recién ingresado Jefferson Solano pero el balón salió desviado por poco junto vertical izquierdo de la portería norte del estadio General Santander. Al minuto 38 Envigado estuvo cerca de ganar el partido, pero el cabezazo de De la Rosa fue atajado por el goleo uruguayo Da Silva.



Los locales sobre el final lo intentaron por todas las vías, pero Envigado se agrupó bien, cerró espacios y logró que se cumpliera el tiempo con un empate que resultó entretenido por la intensidad de los dos rivales en acción.

Síntesis

Cúcuta Deportivo 1 – Envigado 1



Cúcuta Deportivo: Juan Camilo Chaverra, James Castro (6), Braynner García (5), Javier López (5), Mauricio Duarte (6); Harrinson Mancilla (5), Diego Chica (7), Matías Pérez (5), Luís Miranda (6), Carlos Mosquera (5) y Jhonathan Agudelo (8).

DT: Sebastián Méndez.



Envigado: Jefferson Martínez (6); Cristian Arrieta (6), Carlos Terán (5), Santiago Ruíz (6), Nicolás Giraldo (5); Juan Mosquera (5), Jairo Palomino (7), Neyder Moreno (7), Iván Rojas (6); Michael Gómez (5) y Wilfrido de la Rosa (5).

DT: Eduardo Lara.



Partido: Bueno.



Goles Cúcuta Deportivo: Agudelo (45+1 PT).



Goles Envigado: Jairo Palomino (38 PT).



Cambios Cúcuta Deportivo: Jhonny Da Silva (6) por Chaverra (17 PT), Jefferson Solano por Mosquera (21 ST) y Wilberto Cosme por Pérez (30 ST)



Cambios Envigado: Alexis Zapata por Gómez (32 ST) y Jesús Martínez por De la Rosa (45+3 ST)



Expulsados Cúcuta Deportivo: No hubo.



Expulsados Envigado: No hubo.



Amonestados Cúcuta Deportivo: No hubo.



Amonestados Envigado: Giraldo (13 ST), Mosquera (39 ST), Moreno (45+2 ST)



Detalle: Cúcuta Deportivo y Envigado protagonizaron un partido entretenido en la frontera.



Figura: Jhonathan Agudelo delantero Cúcuta Deportivo (8).



Estadio: General Santander.



Asistencia: 18.000 Espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Mauricio Mercado (5).







DIEGO CLAVIJO RANGEL.

Para EL TIEMPO

Cúcuta